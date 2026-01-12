Konya'da 3 ilçede eğitim durdu

KONYA'da 3 ilçede yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Kentteki yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Ahırlı, Halkapınar ve Hadim ilçelerinde yarın eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün açıklamasına göre, Halkapınar ilçesinde kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan hamile ve engelli personelde 1 gün idari izinli sayılacak.