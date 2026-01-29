Konya'da Amonyak Gazı Paniği

KONYA'da bir dondurma firmasına ait depoda tankın vanasından sızan amonyak gazı, paniğe neden oldu. Depoda tedbir alınırken, sızan gaz güvenli şekilde tahliye edildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Karatay ilçesi Büsan Organize Sanayi Sitesi 10644'üncü Sokak'ta bir dondurma firmasına ait depoda meydana geldi. Gaz kokusunu duyan çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, kokunun depodaki tankın vanasından sızan amonyak gazından kaynaklandığını belirledi. Ekipler, vanayı kapatıp, gazı depodan tahliye etti.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.