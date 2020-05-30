Konya'da gelincik yavrusu, yaralı flamingo ve leylek koruma altına alındı - Son Dakika

Konya'da yolda bulunan gelincik yavrusu ile yaralı flamingo ve leylek, koruma altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Konya Şubesi ekipleri, Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından gelincik yavrusu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Verilen adrese giderek gelinciği alan görevliler, yavruyu Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim etti.

Öte yandan, görevliler, Tuzlukçu ilçesinde kanadından yaralı bulunan flamingo ile leyleği de tedavi edilmek üzere aynı yere götürdü.

Flamingo ve leyleğin, iyileşmelerinin ardından doğal yaşam alanına salınacağı belirtildi.