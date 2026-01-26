Konya'da Minibüs Yandı - Son Dakika
Konya'da Minibüs Yandı

Konya\'da Minibüs Yandı
26.01.2026 14:00
Seyir halindeki minibüs, motor kısmındaki arızadan dolayı alev aldı. Sürücü yolcuları tahliye etti.

KONYA'da seyir sırasında minibüs alev alırken; sürücü, yolcuları tahliye edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Sürücü, itfaiyenin henüz gelmediğini belirtip, yardım isterken; alev topuna dönen minibüs yandı.

Olay, saat 09.40 sıralarında Konya-Antalya kara yolu Çavuş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Seydişehir'den Konya'ya yolcu taşıyan Cevdet Aytaç yönetimindeki 42 AEU 975 plakalı minibüsün motor kısmından duman yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü Aytaç, minibüsü durdurup, yolcuları tahliye etti. Ardından minibüs alev topuna döndü. İhbarla bölgeye jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

'ARABAM YANDI BİTTİ'

Jandarma, kara yolunu ulaşıma kapattı. Alev topuna dönen minibüsünün yanından jandarma tarafından güçlükle uzaklaştırılan sürücü Aytaç, telefonla görüştüğü 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki kişiye itfaiyenin henüz gelmediğini belirterek, "Arabam yanıyor. Gelmedi ablam gelmedi" dedi. Ardından başka biriyle daha telefon görüşmesi yapan Aytaç, "Arabam yandı abi, söndüremedim. Arabam yandı bitti" diye konuştu. Alevler, gelen itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken; minibüs kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: DHA

