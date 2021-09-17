Hırsızlık suçlarından 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve Konya E Tipi Kapalı Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Veysel A. (23) rahatsızlanması üzerine, koronavirüs şüphesiyle Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada yapılan testi pozitif çıkan Veysel A., hastanenin mahkûm koğuşunda tedavi altına alındı. Veysel A., dün akşam saat 20:00 sıralarında tuvalet penceresinin metal muhafazasını söküp, hastaneden firar etti.
Veysel A.'nın yerinde olmadığını gören sağlık çalışanları, emniyet güçlerine haber verdi. Bölgede yapılan aramaların ardında Veysel A.'nın izine rastlanmadı. Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre güvenlik güçlerinin firari Veysel A.'nın yakalanması için yürüttüğü çalışma sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Konya'da şaşkınlık yaratan firar! Koronavirüs testi pozitif çıkan mahkum, kaldırıldığı hastanenin tuvalet penceresinden kaçtı - Son Dakika