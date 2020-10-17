Konya'da silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Konya'da silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı

17.10.2020 19:21
Konya'da silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Eğirler Mahallesi Halkapara mevkisinde, aralarında husumet bulunan iki taraf arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine her iki taraftan kişiler, av tüfekleriyle birbirlerine ateş etti.

Av tüfeklerinden çıkan saçmalarla, Halil Ö, Mustafa Ö, Mustafa Ü, Ali Ü, Mücahit Ü, Mehmet G. ve Ayşe G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Halil Ö. ile Mehmet G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Konya'ya sevk edilen yaralılardan Mustafa Ü. ile Mücahit Ü'nün de durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Hastanede tedavileri tamamlanan Ayşe G, Mustafa Ö. ve Ali Ü'nün jandarma ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Beyşehir, Konya, Ateş, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

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