Konya'da Yüzme Eğitimi Projesi

09.02.2026 15:19
20 ilçede ilkokul 3. sınıf öğrencilerine yüzme eğitimi veriliyor. Hedef, tüm ilçelerde ulaşmak.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde kentte 20 ilçedeki ilkokul 3. sınıf öğrencilerine yüzme eğitimi veriliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında Meram, Karatay, Altınekin, Akören, Bozkır, Beyşehir, Cihanbeyli, Çumra, Doğanhisar, Emirgazi, Güneysınır, Hüyük, Kadınhanı, Kulu, Sarayönü, Seydişehir, Tuzlukçu, Ereğli, Akşehir ve Karapınar'da yüzme eğitimleri sürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, proje kapsamında Meram Belediyesi Berlika Spor Tesisi'nde yüzme eğitimi alan 3. sınıf öğrencilerini ziyaret etti.

Proje kapsamında öğrenci ve okul sayısını artırmaya devam ettiklerini belirten Altay, "Şu an aktif olarak 20 ilçemizde 173 okulumuzdaki 15 bin 150 öğrencimize 16 saatlik eğitimlerini veriyoruz. Konya merkez ve taşradaki ilçelerimizle birlikte bu dönem sonunda 45 bin 500 çocuğumuza ulaşmış olacağız. Hem merkezdeki çocuklarımız hem kırsaldaki çocuklarımız Konya gibi denizi olmayan bir şehirde ilköğretim üçüncü sınıfı tamamladıklarında yüzme öğrenmiş ve temel yüzme eğitimlerini almış olacak." ifadesini kullandı.

Altay, verilen yüzme eğitimlerinin öğrencilerin fiziksel ve ruhsal gelişimi açısından da önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Konya Büyükşehir Belediyesi olarak yine Türkiye'ye örnek bir proje uygulamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Hedefimiz inşallah 31 ilçemizin tamamında ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerimize yüzme öğretmeyi sağlamak. Gençlerimize ve çocuklarımıza hayırlı olsun."

Kaynak: AA

