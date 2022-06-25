Konya Ereğlili Otobüs Şoförü: Günden Güne Kan Kaybediyoruz. Akşama Kadar Kazandığımız Parayı, Petrollere Veriyoruz - Son Dakika
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Konya Ereğlili Otobüs Şoförü: Günden Güne Kan Kaybediyoruz. Akşama Kadar Kazandığımız Parayı, Petrollere Veriyoruz

25.06.2022 15:47

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım ve CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener ile birlikte Konya Ereğli’de esnafın sorunlarını dinledi. Bir halk otobüsü şoförü, “Biz günden güne kan kaybediyoruz. Akşama kadar kazandığımız parayı, petrollere verip gidiyoruz. Ev geçindiriyoruz. Ailelerimiz perişan. Elimizden geldiği kadar vatandaşımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Ayakta kalmamız için mazot alabilirsek ona şükrediyoruz” dedi.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım ve CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener ile birlikte Konya Ereğli'de esnafın sorunlarını dinledi. Bir halk otobüsü şoförü, "Biz günden güne kan kaybediyoruz. Akşama kadar kazandığımız parayı, petrollere verip gidiyoruz. Ev geçindiriyoruz. Ailelerimiz perişan. Elimizden geldiği kadar vatandaşımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Ayakta kalmamız için mazot alabilirsek ona şükrediyoruz" dedi.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım ve CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener ile birlikte Konya Ereğli'de esnafın sorunlarını dinledi. CHP heyetinin dinlediği bir halk otobüsü şoförü, şunları söyledi:

"Biz günden güne kan kaybediyoruz. Akşama kadar kazandığımız parayı, petrollere verip gidiyoruz. Ev geçindiriyoruz. Ailelerimiz perişan. Elimizden geldiği kadar vatandaşımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Ayakta kalmamız için mazot alabilirsek ona şükrediyoruz."

Yalım ise "Ulaşım ve hizmet sektörüne mazot desteği vereceğiz.  Sen özel arabanın aldığı mazotla aynı mazotu alıyorsun. Aynı parayı ödüyorsun. Burada adalet yok. Sen vatandaşa hizmet ediyorsun. ÖTV'si, KDV'si kaldırılacak şekilde mazot desteği vereceğiz. Kontak döner mi böyle giderse?" dedi.

"ELEKTRİK 140-150 LİRA GELİYORDU, ŞİMDİ 800 LİRA GELİYOR"

Bir başka esnaf ise CHP heyetine geçen senedeki işin 20'de 1'ini ancak yapabildiğini ve günü kurtarmaya çalıştığını söyledi. Esnaf şöyle devam etti:

"Elektrik 140-150 lira geliyordu. 800 lira geliyor şimdi elektrik. Daha önce bin 500 lira emekli maaşı alıyordum. İki tane çeyrek altın alıyordum, 100 lira bana kalıyordu. Şimdi 2 bin 500 lira alıyorum, almak için üstüne para katmam lazım."

Bu sene kurban kesemeyeceğini belirten esnaf, "Bir tane kurbana girecek malım var. Vallahi hissedar yok" dedi.

"TRAKTÖR 3 BİN LİRAYA DOLUYOR, O MAZOT MOTORDA 11 SAAT ÇALIŞIYOR. SONRA NEREDEN BULACAĞIM PARAYI"

Emekli olduğunu söyleyen bir başka esnaf ise, "Traktör 3 bin lirayla doluyor. Ben 2 bin 800 lira alıyorum. O mazot motorda 11 saat çalıştı. Ondan sonra nereden bulacağım ben parayı?" diye konuştu.

Bir terzi, öğlen saati olmasına rağmen dikiş masalarında kimsenin çalışmadığını söyleyen Yalım'a, şu karşılığı verdi:

"Gönlüm çok istiyor, komple buradakileri çalıştırmak isterim. Fakat ben şu anda kendi BAĞ-KUR borcumu bile ödeyemiyorum. Çalışan kişiyi çalıştıramıyorum. İşsizlik var. Yaptığımı ürünü satamıyoruz. Maliyetler çok yüksek olduğu için üretim durdu.

Makineler bomboş yatıyor. Benim 30-35 senelik mesleğim bu. 'Torunları okutalım, kurtaralım' dedik. İki çocuğun ikisi de üniversite mezunu, İngilizce öğretmeni, kamu yönetimi bitirdi, iş yok. Ben bu mesleği de öğretmedim. 'İlerisi yok' diyerekten. Kendi personelime de iş veremiyorum. Ürettiğimi satamıyorum. Şu anda bir çıkmazın içindeyiz."

"DÜKKANDA CAM KIRILDI, DEĞİŞTİREMİYORUZ"

İkinci el eşya dükkanındaki esnaf, Yalım'ın sorusu üzerine borcunu ödeyemediği için eşyasına satan insanların olduğunu söyledi. Esnaf, "İnsanların evinde eşyası yok, buzdolabı, çamaşır makinesi yok. Öyle insanlar var. 860 lira para alıyorum. 700 lira kira veriyorum. Elektrik, su parasının altından çıkamıyoruz. Dükkanda cam kırıldı, değiştiremiyoruz" dedi.

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5 liranın üzerinde yazan yazıyı gören vatandaş ne yapacağını bilemedi 5 liranın üzerinde yazan yazıyı gören vatandaş ne yapacağını bilemedi Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi 70. Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi 70. Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ereğli, Konya, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya Ereğlili Otobüs Şoförü: Günden Güne Kan Kaybediyoruz. Akşama Kadar Kazandığımız Parayı, Petrollere Veriyoruz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya Ereğlili Otobüs Şoförü: Günden Güne Kan Kaybediyoruz. Akşama Kadar Kazandığımız Parayı, Petrollere Veriyoruz - Son Dakika
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