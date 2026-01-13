Konya Jandarması 2025'te Suçla Mücadelede Büyük Başarılar Elde Etti

Konya'da jandarma ekipleri 2025'te çok sayıda operasyona imza atarak suç ve suçluluk faaliyetlerinin önüne geçti.

2025 yılı içerisinde jandarma bölgesinde 10 bin 911 asayiş olayı meydana gelirken, olaylarda 2024 yılına göre yüzde 14,05 düşüş gerçekleşti. Meydana gelen asayiş olaylarının aydınlatma oranı yüzde 99.66 olurken, aydınlatma oranı 2024 yılına göre yüzde 0.25 arttı. 2025 yılı içerisinde hapis cezasına göre 2 bin 632, ifade almaya yönelik bin 922 olmak üzere 4 bin 554 şahıs yakalandı. 2024 yılına göre hapis cezasına yönelik yakalamada yüzde 77 artış sağlandı. 2025 yılı içerisinde Plaka Tanıma Sisteminden (PTS) 39 milyon 75 bin 321 araç geçiş yaptı. Bin 663 araca ikaz verilerek bin 628 araç yakalandı. 2024 yılına göre yakalanan araç sayısında yüzde 33 artış sağlandı. Mobil Plaka Tanıma Sisteminden (MPTS) 350 bin 442 araç geçiş yaptı. 23 araca ikaz verilirken, 20 araç yakalandı. 2024 yılına göre yakalanan araç sayısında ise yüzde 59 artış sağlandı.

Jandarma ekipleri tarafından 2025 yılı içerisinde 1 yerel ve 1 ulusal olmak üzere 2 organize suç çetesine operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 100 şüpheliden 55'i tutuklanırken, 43'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 2024 yılına göre yapılan operasyon sayısı aynı seviyede kalırken, gözaltına alınan şahıs miktarında yüzde 100 artış sağlandı.

Narkotik suçlarla mücadelede 507 operasyon

Narkotik suçlarla mücadelede jandarma ekipleri tarafından 2025 yılı içerisinde 507 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 113 şüpheliden 85'si tutuklanırken, 28'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 2024 yılına göre yapılan operasyon sayısında yüzde 36, gözaltına alınan şahıs miktarında ise yüzde 15 artış sağlandı. Yapılan operasyonlar kapsamında; 25 bin 715 gram esrar, 4 bin 267 gram metamfetamin, 3 bin 198 gram bonzai, 10 bin 629 gram skunk, 3 bin 670 adet extasy, 402 bin 136 kök kenevir, 32 bin 173 adet sentetik ecza, 248 gram kokain, 202 gram eroin, 159 adet captagon, 839 bin 630 kök haşhaş ele geçirildi. 2025 yılında önceki yıla göre operasyonlarda ele geçirilen malzemelerde önemli ölçüde artış sağlandı.

Kaçakçılıkla mücadele

Jandarma ekipleri tarafından 2025 yılı içerisinde kaçakçılara 154 ayrı operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alınırken, 9 şüpheli tutuklandı. 9 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Yapılan operasyonlar neticesinde; 4 bin 66 litre alkollü içki, 11 bin 354 paket sigara, 120 bin 380 adet makaron, 16 bin 249 kilogram tütün (kıyılmış/açık/nargile), bin 226 adet sikke, 346 adet eski eser, 254 adet tabanca, 68 adet tabanca, 811 adet av tüfeği ele geçirildi. Yakalanan malzemelerden dolayı önlenen vergi kaybı tutarı 7 milyon 500 bin TL olduğu belirtildi.

Jandarma ekipleri 2025 yılında mali suçlar kapsamında 94 ayrı operasyon yaptı. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 2024 yılına göre yapılan operasyon sayısında yüzde 40, gözaltına alınan şahıs miktarında 6 kat artış sağlandı. Yapılan operasyonlar neticesinde; 14 adet plaka, 10 adet araç, 26 adet motosiklet, 182 adet sahte senet/çek, 4 adet sahte kimlik, 5 bin 428 adet tişört, 128 adet ayakkabı ve 7 muhtelif sahte belge ele geçirildi.

Siber suçlarla mücadele

Jandarma ekipleri 2025 yılında 3 siber suçlar kapsamında operasyon yaptı. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 88 şüpheliden 56'sı tutuklandı. 32 şüpheli ise adli şartıyla serbest bırakıldı. 178 bin 561 sosyal medya ve 61 bin 556 terör iltisaklı hesap/URL hakkında inceleme yapılırken, 34 bin 750 hesap erişime engellendi. 2024 yılına göre inceleme yapılan hesaplarda yüzde 41'lik, erişime engellenen hesap sayısında ise yüzde 49'luk artış sağlandı. 637 hesap hakkında Açık Kaynak Araştırma Raporu (AKAR) tanzim edilerek ilgili adli makam ve kolluk birimlerine gönderildi. 2024 yılına göre yüzde 5 oranında artış meydana geldi.

2025 yılı içerisinde Jandarma Trafik bölgesinde 36 ölümlü kaza, 883 yaralanmalı kaza olmak üzere 919 kaza meydana gelirken, 759 bin 162 araç kontrol edildi. 2024 yılına göre kontrol edilen araç sayısında yüzde 36 artış meydana geldi. - KONYA