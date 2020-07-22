Konya'nın ihracatı sanal ticaret heyetleriyle artacak

İhracatta sanal ticaret heyetleri ile çıkış yakalamak isteyen Türkiye'nin hedefine katkı sağlamak için Konya'da Online B2B programları başladı.

Konya Ticaret Odası'nın (KTO) organize ettiği Konya - Kolombiya sanal ticaret heyetleri programı tamamlandı. Kolombiya'dan 11 firmanın katıldığı programda Konya'dan 10 firma temsilcisi ikili iş görüşmelerini gerçekleştirdi. Dünyanın farklı bölge ve ülkelerinde kullanımı giderek artan listofcompany.com arama portalı Konyalı firmalara iş bağlantısı sunmaya devam ediyor. Haziran ayında 128 ülkeden 51 bin 207 kişi listofcompany.com'u ziyaret ederek Konyalı 8 bin firmanın 50 farklı sektörde ürettiği 10 binin üzerinde ürünü inceledi. Konya Ticaret Odası'nın hizmete soktuğu ve Konyalı firmaların ücretsiz olarak yararlandığı listofcompany.com firmalara sanal ortamda bire bir görüşme imkanı sağlıyor. Listofcompany.com'un yürütücülüğünde gerçekleştirilen Konya - Kolombiya sanal ticaret heyetleri programını değerlendiren Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, "2020 yılında Türkiye'nin küresel salgın sürecine rağmen ihracat hedeflerinin gerisinde kalmaması için başta Cumhurbaşkanlığımız ve Ticaret Bakanlığımız olmak üzere tüm kurumlarımız çalışmalarını sürdürmektedir. Korona virüsün ekonomiye olumsuz etkilerini en aza indirmek için sanal ticaret heyetleri organizasyonlarına büyük önem verilmektedir. Şehrimiz ve ülkemizin ihracat hedeflerini gerçekleştirmesi için oda olarak da firmalarımızla koordineli olarak yoğun bir çalışma programı uygulamaktayız. Konya Ticaret Odası'nın projesi olan www.listofcompany.com internet sitemiz ile dünyanın dört bir köşesindeki firmalar, günün 24 saati şehrimizdeki tüm sektörlerde firmalarımızla irtibat kurabilmektedir. Konya'dan 8.000 firmanın kayıtlı olduğu listofcompany.com portalında 50'den fazla sektörde Konyalı girişimcilerin ürettiği 10 binden fazla ürünün bilgisi yer almaktadır. Tüm dünyadan firmaların erişimine açık olan sitemiz firmalarımızın 180 ülkede ticaret bağı kurmalarına destek olmaktadır. Listofcompany.com'a kayıtlı ihracatçı firmalarımızın pazar çeşitlendirmeleri ve yeni müşterilere ulaşmaları için Konya'da Online B2B programlarını başlattık. İlk organizasyonumuz olan Konya - Kolombiya Online B2B/ Otomotiv Yedek Parça Sektörü Sanal Ticaret Heyeti Programını tamamladık. Kolombiya'dan 11 ve Konya'dan 10 firmanın katıldığı programda 50'nin üzerinde ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. Katılımcı firmalarımızın da olumlu görüşlerini aldığımız organizasyon şehrimiz ve sektörümüz için son derece faydalı geçmiştir. Yıl içerisinde Orta Asya, Avrupa, Orta ve Güney Amerika, Kuzey Afrika gibi bölgelerden ülkelerle online B2B organizasyonlarımız devam edecektir. Hedefimiz listofcompany.com'a kayıtlı tüm ihracatçı firmaları sanal ticaret heyeti organizasyonlarının parçası haline getirmektir. Düzenlemiş olduğumuz bu organizasyonla 2020'nin ikinci yarısında ihracatımızın yeniden atağa geçerek geçen senenin üzerinde artış yakalayacağımıza inanıyoruz" dedi. - KONYA