Son Dakika Haberleri: KONYA Otelde yangın çıktı, müşterileri vatandaşlar kurtardı

KONYA Otelde yangın çıktı, müşterileri vatandaşlar kurtardı

2 saat önce

Otelde yangın çıktı, müşterileri vatandaşlar kurtardıKONYA'da bir otelin müdüriyet kısmında elektrik kontağından çıkan yangında 1'inci katta mahsur kalan 2 kadın müşteri, çevredeki vatandaşların uzattığı merdiven sayesinde kurtarıldı.

Otelde yangın çıktı, müşterileri vatandaşlar kurtardı
KONYA'da bir otelin müdüriyet kısmında elektrik kontağından çıkan yangında 1'inci katta mahsur kalan 2 kadın müşteri, çevredeki vatandaşların uzattığı merdiven sayesinde kurtarıldı.
Yangın, saat 16.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şems Tebriz'i Mahallesinde bulunan 3 katlı bir otelde meydana geldi. Otelin zemin katındaki müdüriyet kısmında elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Alevler hızla yükselince, otel çalışanları itfaiye ve polise haber verdi. Alevler üst kattaki odaların camlarına ulaşınca, 1'inci kattaki 2 kadın müşteri, pencereden sarkıttıkları çarşaflarla aşağı inmeye çalıştı. Başarılı olamayınca çevredekiler seferber oldu. Kadın müşteriler, vatandaşların odaya uzattığı merdiven sayesinde aşağı inip kurtuldu. Dumandan etkilenen 2 kadın, olay yerine bekletilen ambulanslarla tedavi altındı. Diğer müşteriler ve çalışanlarda binadan tahliye edildi. Alevlerde itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Soruşturma sürüyor.
KONYA Otelde yangın çıktı, müşterileri vatandaşlar kurtardı
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:26 Kaynak: DHA
Tebriz, Güncel
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