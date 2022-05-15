SPOR Konya'da maraton heyecanı yaşandı - Son Dakika

SPOR Konya'da maraton heyecanı yaşandı

Duygu KARAKOÇ/ KONYA, (DHA) - Konya'da 22 ülkeden 2 bin 200 sporcunun katılımıyla 'Konya Yarı Maratonu' koşusu düzenlendi. Yarı maratonun ardından binlerce kişi halk koşusuna katıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, kentte 'Koşmak için engel yok? sloganıyla Konya Yarı Maratonu düzenlendi. Geliri Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı'na aktarılacak maratona 22 ülkeden 2 bin 200 sporcu katıldı. 21 kilometre ve 10 kilometre olmak üzere iki kategoride gerçekleşen Konya Yarı Maratonu, Mevlana Kültür Merkezi'nde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın start vermesiyle başladı. Belirli güzergahlar içerisinde koşulan maraton sonra yine start verilen noktada sona erdi. Ardından Kültür Park önünde binlerce kişinin katılımıyla halk koşusu gerçekleşti.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜL VERİLDİ

Koşuda yarı maraton erkek kategorisinde 1.04.10'luk derecesiyle Kenyalı Meshack Kiprop Koech birinci olurken, Etiyopyalı Fetene Alemu Regasa 1.04.36'lık derecesiyle ikinci ve Onur Aras ise 1.06.18'lik derecesiyle üçüncü oldu. Yarı maraton kadınlar kategorisinde ise 1.07.43'lük derecesiyle Etiyopyalı atlet Shewarge Amare Alene birinci olurken, Kenyalı Daisy Jeptoo Kimeli 1.12.20'lik derecesiyle ikinci ve Bahar Atalay 1.17.50'lik derecesiyle üçüncülüğü elde etti. 10 kilometrelik koşuda ise, 34.15'lik derecesiyle Abdurrahman Gediklioğlu birinci olurken, Levent Ateş 34.15'lik derecesiyle ikinci ve Felmeta Tesfaye 34.35'lik derecesiyle üçüncü oldu.

Maratona erkekler grubunda 70-74 yaş arası kategorisinde Mersin'den gelip katılan ve birinci olan Nevzat İçyer (71), "Koşuya Mersin'den katılıyorum. Geçmişte çok derecem var. Konya Yarı Maratonu'nda da birinci oldum. Asıl branşım 21 kilometreydi fakat beni yanlışlıkla 10 kilometreye yazmışlar. Yine de birinci oldum. Hem Avrupa, hem Balkan şampiyonluğum var. Kendi yaş grubumda geçmişte 15 tane altın madalyam var" diye konuştu.

"YOĞUN İLGİ BİZİ GELECEK YILLAR İÇİN ÇOK CESARETLENDİRDİ"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konyalıların maraton koşusuna yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Başkan Altay, 'Birinci Konya Yarı Maratonu'nu tamamlamış bulunuyoruz. Yoğun ilgi bizi gelecek yıllar için çok cesaretlendirdi. 22 ülkeden katılımcının olduğu 21 kilometre ve 10 kilometre koşusundan sonra şimdi halk koşumuzu tamamladık, ben de bu yarışın bir katılımcısıyım. Konyalıların çok yoğun bir desteği oldu. Özellikle pandemi döneminde, hepimiz hareketsizliğe alıştık. Biraz obezite sorunlarımız oluşmaya başladı. Bunun için hareket açısından bir farkındalık oluşturmak gerekiyordu. Konya Yarı Maratonu bunun için iyi bir başlangıç oldu. Yaptığımız her işi bir sosyal sorumluluk anlayışı ile yapıyoruz. Sobe ile birlikte ortaklaşa yaptığımız projede elde edilen gelirde otizmli çocuklarımız için bir ışık oluşturacak' dedi.