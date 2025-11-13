Konyaaltı’nda Kadınların Üretkenliğini Destekleyen Sergi Açıldı

(ANTALYA) - Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, "Sonbahar ve Dolunay Dokulu Rölyef Resim Sergisi"nin açılışını yaptı. Açılışta konuşan Kotan, "Biz her zaman kadınlara destek veren, onların üretmesini ve kendilerini ifade etmelerini teşvik eden bir belediyeyiz" dedi.

Konyaaltı Belediyesi Fuaye Alanı'nın ev sahipliği yaptığı Sonbahar ve Dolunay Dokulu Rölyef Resim Sergisi'nde farklı tekniklerle hazırlanan dokulu rölyef çalışmalar sanatseverlerle buluştu. Sergi, 14 Kasım Cuma gününe (yarın) kadar fuaye alanında ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Açılışta konuşan sergi sahibi sanatçı Hasret Ayne Ünlü, kadının üretkenliğine ve özgürlüğüne değer veren, bu anlayışıyla toplumun dönüşümüne öncülük eden Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle andığını belirterek, Kotan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

"Tüm vatandaşlarımızı bu anlamlı sergiye davet ediyorum"

Konyaaltı Belediyesi olarak her zaman kadınlara destek verdiklerini vurgulayan Kotan, "Konyaaltı Belediyesi olarak biz her zaman kadınlara destek veren, onların üretmesini ve kendilerini ifade etmelerini teşvik eden bir belediyeyiz. Bugün Hasret hanımın sergisine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Sizler öncüsünüz, Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan giden kadınlarsınız. Bizlerde Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan gitmeye devam edeceğiz. Ben tekrar Hasret hanıma bu yolda başarılar diliyorum. Tüm vatandaşlarımızı bu anlamlı sergiye davet ediyorum" diye konuştu.