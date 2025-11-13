Konyaaltı’nda Kadınların Üretkenliğini Destekleyen Sergi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Konyaaltı’nda Kadınların Üretkenliğini Destekleyen Sergi Açıldı

13.11.2025 15:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, 'Sonbahar ve Dolunay Dokulu Rölyef Resim Sergisi'nin açılışında kadınların üretkenliğine vurgu yaptı ve tüm vatandaşları sergiye davet etti.

(ANTALYA) - Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, "Sonbahar ve Dolunay Dokulu Rölyef Resim Sergisi"nin açılışını yaptı. Açılışta konuşan Kotan, "Biz her zaman kadınlara destek veren, onların üretmesini ve kendilerini ifade etmelerini teşvik eden bir belediyeyiz" dedi.

Konyaaltı Belediyesi Fuaye Alanı'nın ev sahipliği yaptığı Sonbahar ve Dolunay Dokulu Rölyef Resim Sergisi'nde farklı tekniklerle hazırlanan dokulu rölyef çalışmalar sanatseverlerle buluştu. Sergi, 14 Kasım Cuma gününe (yarın) kadar fuaye alanında ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Açılışta konuşan sergi sahibi sanatçı Hasret Ayne Ünlü, kadının üretkenliğine ve özgürlüğüne değer veren, bu anlayışıyla toplumun dönüşümüne öncülük eden Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle andığını belirterek, Kotan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

"Tüm vatandaşlarımızı bu anlamlı sergiye davet ediyorum"

Konyaaltı Belediyesi olarak her zaman kadınlara destek verdiklerini vurgulayan Kotan, "Konyaaltı Belediyesi olarak biz her zaman kadınlara destek veren, onların üretmesini ve kendilerini ifade etmelerini teşvik eden bir belediyeyiz. Bugün Hasret hanımın sergisine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Sizler öncüsünüz, Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan giden kadınlarsınız. Bizlerde Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan gitmeye devam edeceğiz. Ben tekrar Hasret hanıma bu yolda başarılar diliyorum. Tüm vatandaşlarımızı bu anlamlı sergiye davet ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konyaaltı’nda Kadınların Üretkenliğini Destekleyen Sergi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“İstanbul Senin“ uygulamasındaki 4,7 milyon kişinin bilgileri ’dark web’e sızdırıldı "İstanbul Senin" uygulamasındaki 4,7 milyon kişinin bilgileri 'dark web'e sızdırıldı
Mustafa Şentop: Üniversiteyi bitirmiş olmak, evlenme yaşını yukarıya taşıyor Mustafa Şentop: Üniversiteyi bitirmiş olmak, evlenme yaşını yukarıya taşıyor
Kan donduran olay Polis memuru, ailesini katletti Kan donduran olay! Polis memuru, ailesini katletti
Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı
Tekirdağlı şehidimizin babasından yürekleri dağlayan sözler: 3 gün önce Allah bana söyletti Tekirdağlı şehidimizin babasından yürekleri dağlayan sözler: 3 gün önce Allah bana söyletti
Erdoğan ile Bahçeli görüşme gerçekleştirdi Erdoğan ile Bahçeli görüşme gerçekleştirdi

15:04
Kumpir ve midye faciası: 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal artık hayatta değil
Kumpir ve midye faciası: 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal artık hayatta değil
14:42
MHP’li Saffet Sancaklı’dan yeni operasyon sinyali: Başka şeyler de çıkacak
MHP'li Saffet Sancaklı'dan yeni operasyon sinyali: Başka şeyler de çıkacak
14:33
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB’den yanıt Alındığı ülke de açıklandı
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı
14:13
Bunu da gördük Gürsel Tekin’in makam odasına girip tuvaletlerini yaptılar
Bunu da gördük! Gürsel Tekin'in makam odasına girip tuvaletlerini yaptılar
13:46
Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket
Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket
13:01
Türkiye 20 şehidine ağlarken belediye başkanı halaya durdu
Türkiye 20 şehidine ağlarken belediye başkanı halaya durdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2025 15:07:25. #7.13#
SON DAKİKA: Konyaaltı’nda Kadınların Üretkenliğini Destekleyen Sergi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.