Konyaspor Diogo Gonçalves ile Sözleşme İmzaladı

Konyaspor, Portekizli kanat oyuncusu Diogo Gonçalves ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Konyaspor, 28 yaşındaki kanat oyuncusu Diogo Gonçalves ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Diogo Gonçalves'e hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.
Benfica Akademi'de futbol hayatına başlayan Gonçalves; Nottingham, Famalico, Kopenhag, Salt Lake ve son olarak MLS Pool forması giydi. Gonçalves, yeşil-beyazlı ekipte 17 numaralı formayı giyecek. - KONYA
