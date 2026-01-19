Konyaspor - Eyüpspor: 1-1 Beraberlik - Son Dakika
Konyaspor - Eyüpspor: 1-1 Beraberlik

19.01.2026 20:09
Konyaspor, Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Her iki teknik direktör maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

SÜPER Lig'in 18'inci haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında İkas Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve Eyüpspor Teknik Direktörü Atilla Gerin maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Son dakikada alınan 1 puanın kendisi için bir anlamı olmadığını söyleyen Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "İçeride kazanamadığımız bir maçın ardından, aslında bugün en zorlarından bir tanesini yaşadık. Kayseri maçında son dakika yediğimiz gol. Bugün rakibimizin de içinde bulunmuş olduğu durumu düşünürsek eğer son dakika attığımız golün de bence çok bir anlamı yok benim için. Oyuncularımıza sakin kalmalarını ve sadece topu içeri sokmalarını istediğimizi söyledik. Oyun olarak aynı şekilde devam etmek istedik ama ikinci yarının başında yine kaçırdığımız pozisyonların üzerine yine kötü bir gol yedik. Sonrasında bayağı panik yaptık. Çok istemediğimiz bir görüntü vardı sahada. Çok telaşlı bir oyundu, o yüzden de çift santrafora dönüp, hatta Melih Bostan'ı da oyuna alıp 3 santrfor gibi gözüküp artık uzun toplarla gol aramak istedik. Nitekim de golü bulduk. Dediğim gibi konuşması çok zor bir durumun içindeyiz. Rakibi içinde bulunduğu duruma rağmen, vermiş olduğu mücadeleden dolayı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

ATİLLA GERİN: BÖYLE BİR ORTAMDA ÇOCUKLARIN VERDİĞİ MÜCADELEYİ KUTLUYORUM

Alınan 1 puanın kendileri için oldukça önemli olduğunu ifade eden Eyüpspor Teknik Direktörü Atilla Gerin, "Maçtan önce 1 puan sizin işinizi görür mü? deselerdi öpüp başımıza koyabilirdik. Böyle bir ortamdan geliyoruz. 13-14 oyuncusunu kaybetmiş, 7-8 tane ayrılma sürecinde olan oyuncu var. Sahaya tek idmanla çıkan var. 2 idmanla maça çıkan var. 3-4 idmanla çıkan var. Böyle bir ortamda çocukların verdiği mücadeleyi gerçekten yürekten kutluyorum. Konyaspor gibi zor bir deplasmanda, bu şartlarda puan almak zaten zor. Ama biz 3 puanı son saniyelerde kaybetmemizin de üzüntüsünü yaşıyoruz. İnşallah bu bizim düşmeme mücadelemizde Konya'dan aldığımız puan bize moral olur, öz güven verir. Yolumuza böyle devam ederiz" dedi.

Kaynak: DHA

Spor Konyaspor - Eyüpspor: 1-1 Beraberlik

