Korkutan toprak kayması: Toprak üzerinde oluşan yarıkların genişliği yer yer 15-20 santimetreye çıktı - Son Dakika
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Korkutan toprak kayması: Toprak üzerinde oluşan yarıkların genişliği yer yer 15-20 santimetreye çıktı

20.04.2022 18:04

Korkutan toprak kayması: Toprak üzerinde oluşan yarıkların genişliği yer yer 15-20 santimetreye çıktıBİLECİK Bilecik'te yaşanan toprak kayması nedeniyle 4 bloklu site ve bir akaryakıt istasyonu tehlike altında.

Korkutan toprak kayması: Toprak üzerinde oluşan yarıkların genişliği yer yer 15-20 santimetreye çıktı

BİLECİK Bilecik'te yaşanan toprak kayması nedeniyle 4 bloklu site ve bir akaryakıt istasyonu tehlike altında.

Bilecik'in Söğüt ilçesi Türkmenbaşı mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunun ve Bilecik - Söğüt, Söğüt - Eskişehir'i birbirine bağlayan çevre yolu diye tabir edilen alandan toprak kayması yaşandı. Yaşanan toprak kayması sonucu yaklaşık 300 kişinin oturduğu Eylül ve Edebali site sakinleri tehlike altında kaldı. Toprak kayması yola yaklaşık 10 metre kala dururken, yaşanan facia havadan dronla kaydedildi. Kaymanın yaşandığı alanda toprak üzerinde oluşan yarıkların yer yer 15-20 santimetre genişliğe kadar çıktığı görüldü. Vatandaşlar yıllardır bu alanda ufaktan ufaktan toprak kayması yaşandığı anlatarak, bu sefer obruk oluşturacak şekilde yaşandığı söylediler. Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever konuyu Karayollarına iletirken, yetkililer alanda incelemelerde bulundu.

Öte yandan kaymanın yaşandığı alanın hemen yanında bir de akaryakıt istasyonu bulunuyor.

Korkutan toprak kayması: Toprak üzerinde oluşan yarıkların genişliği yer yer 15-20 santimetreye çıktı
Korkutan toprak kayması: Toprak üzerinde oluşan yarıkların genişliği yer yer 15-20 santimetreye çıktı
Korkutan toprak kayması: Toprak üzerinde oluşan yarıkların genişliği yer yer 15-20 santimetreye çıktı
Korkutan toprak kayması: Toprak üzerinde oluşan yarıkların genişliği yer yer 15-20 santimetreye çıktı

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Eskişehir, Akaryakıt, Bilecik, Söğüt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Korkutan toprak kayması: Toprak üzerinde oluşan yarıkların genişliği yer yer 15-20 santimetreye çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Korkutan toprak kayması: Toprak üzerinde oluşan yarıkların genişliği yer yer 15-20 santimetreye çıktı - Son Dakika
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