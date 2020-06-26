Koronavirüs: 'Model ülke' İsveç, salgında 'istenmeyen ülkeye' nasıl dönüştü? - Son Dakika

Koronavirüs: 'Model ülke' İsveç, salgında 'istenmeyen ülkeye' nasıl dönüştü?

Koronavirüs salgını sırasında dünyadaki birçok ülke sokağa çıkma kısıtlamalarını yürürlüğe koyarken, İsveç, hayatı normal akışında bırakan stratejisiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Koronavirüs salgını sırasında dünyadaki birçok ülke sokağa çıkma kısıtlamalarını yürürlüğe koyarken, İsveç, hayatı normal akışında bırakan stratejisiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak bu stratejinin vaka artışlarını kontrol altına alamaması üzerine bugün birçok ülke İsveç'le sınırlarını kapatmaya başladı.

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Bu ülkelerden birisi İsveç'in komşusu Norveç.

Norveç, iki ülkenin 13 yıldır sınır bölgesinde gerçekleştirdiği müzik festivali için İsveçlilerin ülkeye girişini yasakladı. Bu yıl, festival yalnızca Norveçli şarkıcıların katılımıyla düzenleniyor.

İskandinavya'daki diğer ülkeler Danimarka ve Finlandiya da, gelenlerin virüs taşıma riski nedeniyle İsveç'le sınırlarını kapalı tutuyor.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, İsveç'te toplam vaka sayısı 64 bine yakın. Can kaybı da 5 bin 200 civarında. Danimarka, Finlandiya ve Norveç'teki toplam vaka sayısı ise yaklaşık 29 bin, can kaybı da 1100'ün biraz üzerinde.

Sadece İskandinavya değil, Avrupa'nın diğer bazı başka ülkeleri de İsveç'ten gelenlere seyahat kısıtlaması uyguluyor.

Hollanda ve Güney Kıbrıs, İsveç'ten gelenlerin ülkeye girişine izin vermezken, Avusturya sağlık sertifikası talep ediyor ve Yunanistan da İsveç'ten gelenlere bir hafta karantina uyguluyor. Ayrıca, İngiliz hükümetinin bu hafta içerisinde açıklaması beklenen seyahat edilebilecek güvenli ülkeler listesinde İsveç'in yer alma olasılığı düşük gösteriliyor.

Avrupa'da İsveç'ten gelenlere seyahat kısıtlaması uygulamayan ülkeler ise Fransa, İtalya, İspanya ve Hırvatistan olarak sıralanıyor.

İsveç'in stratejisi

İsveçli yetkililer ise ülkelerine uygulanan bu kısıtlamalardan hiç de memnun değil.

İsveç'in uyguladığı stratejinin hatalı olduğunu kanıtlamak için yürütülen uluslararası bir kampanya nedeniyle halkın mağdur olduğunu söylüyor ve komşularını sonbaharda ikinci bir dalganın vurması halinde çok daha kırılgan olacakları konusunda uyarıyor.

İsveç'in baş epidemiyologu ve ülkenin stratejisinin mimarı olarak gösterilen bilim insanı Anders Tengell, ülkelerindeki bağışıklık düzeyinin diğer İskandinav ülkelerine kıyasla çok daha yüksek olduğunu savundu.

Tengell, bu hafta içerisinde düzenlediği basın toplantısında, "Toplumsal bağışıklığımızın diğer İskandinav ülkelerine göre çok daha yüksek olduğundan eminiz. Sürü bağışıklığı olsun diye uğraşmıyoruz ancak bağışıklık düzeyinin yüksek olması hastaneye kaldırılması gereken hasta sayısını ve günlük can kaybı sayısını aşağı çekiyor" dedi.

Tegnell, İsveç'te salgının "zirve noktasına ulaştığını" ve artık düşüşe geçtiğini belirtti.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, komşularının tutumlarının kendilerini üzdüğünü açıkladı.

Linde, "Sınır bölgelerinin bu kadar kolay kapatılabileceğini görmek üzücü ve sinir bozucu" dedi.

Diğer birçok ülkenin aksine İsveç, salgını yavaşlatmak için hayatı durma noktasına getiren önlemler almak yerine yaş gruplarını hedef alan bazı düzenlemeler getirdi.

İsveç, 16 yaşından büyük yaş gruplarının gittiği sınıflarda eğitime son verirken, 50 kişiden fazla toplanmaları yasakladı. Ancak, halktan zorunlu olmadıkça seyahat etmemelerini ve hasta ya da yaşlıların sokağa çıkmamasını istedi.

Dükkan, restoran, bar ve spor salonu gibi işletmeler ise tüm bu süreç boyunca açık kalarak, hizmet vermeyi sürdürdü.





Koronavirüs, Danimarka, Norveç, İsveç, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:31 

Son Dakika Sağlık Koronavirüs: 'Model ülke' İsveç, salgında 'istenmeyen ülkeye' nasıl dönüştü? - Son Dakika
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