KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDEN ÜNİVERSİTELİ GENÇ TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

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KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDEN ÜNİVERSİTELİ GENÇ TOPRAĞA VERİLDİ
6 saat önce
İSTANBUL Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Emircan Kılıçkaya, koronavirüs hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi.
İSTANBUL Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Emircan Kılıçkaya, koronavirüs hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Kılıçkaya'nın vefatıyla ilgili mesaj paylaştı. Twitter hesabında paylaşılan mesajda, Uçak Mühendisliği Bölümü öğrencimiz Emircan Kılıçkaya'yı 11 Nisan 2020'de Kovid-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve İTÜ camiasına başsağlığı dileriz ifadeleri yer aldı.
Malatyalı olduğu öğrenilen Emircan Kılıçkaya, İstanbul'da toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 03:55 Kaynak: DHA
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