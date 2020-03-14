Koronavirüsüne karşı türkü besteledi - Son Dakika
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Koronavirüsüne karşı türkü besteledi

6 saat önce

Koronavirüsüne karşı türkü besteledi Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yaşayan halk ozanı Adem Özbudak koronavirüsüne karşı türkü besteledi Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yaşayan halk ozanı Adem Özbudak koronavirüsüne karşı türkü besteledi.

Koronavirüsüne karşı türkü besteledi

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yaşayan halk ozanı Adem Özbudak koronavirüsüne karşı türkü besteledi

SİVAS - Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yaşayan halk ozanı Adem Özbudak koronavirüsüne karşı türkü besteledi.

Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs ülkemizde de görülmeye başladı. Sivas'ın Altınyayla ilçesinde ise bir halk şairi mizah amaçlı korona virüsüne karşı türkü yazdı. Halk şairi Bünyamin Uğur'un sözlerini yazdığı türküyü Kültür Bakanlığı Halk Ozanı Saddam Yafes Mahlaslı Adem Özbudak besteleyerek söyledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü birçok kişiden beğeni aldı.

Adem Özbudak koronavirüsüne karşı mizah amaçlı bir beste yaptığını ifade ederek, "Tüm cihanda yayılan yeni korona virüsü için rabbim hepimizin yardımcısı olsun. Bütün vatandaşlarımızı korusun inşallah. 2020'de oldukça acı yaşadık, rabbim inşallah bir daha göstermez. Altınyayla ilçesinden Halk şairi Bünyamin Uğur'un yazmış olduğu güzel bir eser oldu. Bende mizah amaçlı bir beste yaptım" dedi.

Türkünün sözleri ise şu şekilde; Geldi Çin'den bu bela, yayıldı tüm cihana, bize gelmez diyorduk, aha geldi korona, rabbim vermiş pırasa, yenir mi hiç yarasa, zıkkım kökü yiyesin,bak çöktü hep piyasa.

Koronavirüsüne karşı türkü besteledi

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Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:35 Kaynak: İHA
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