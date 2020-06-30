Korunmaya muhtaç 14 bin çocuk, "aile odaklı" sistemle emin ellerde - Son Dakika

Korunmaya muhtaç 14 bin çocuk, "aile odaklı" sistemle emin ellerde

Türkiye'de koruma altındaki çocuklar için uygulanan aile odaklı bakım sistemi, yaklaşık 14 bin çocuğun ev ortamında sevgiyle büyüyebilmesini ve geleceğe daha kararlı, mutlu adımlarla yürümesini sağlıyor.

Türkiye'de koruma altındaki çocuklar için uygulanan aile odaklı bakım sistemi, yaklaşık 14 bin çocuğun ev ortamında sevgiyle büyüyebilmesini ve geleceğe daha kararlı, mutlu adımlarla yürümesini sağlıyor.

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Osmanlı döneminde savaşta kimsesiz kalan çocukları korumak için 1914'te "Darüleytam"larla başlayan, 1908'de "Himaye-i Etfal Cemiyeti" ile devam eden çocuk koruma sistemi, Türkiye Cumhuriyeti'nde tam 76 yıl Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) çatısı altında sürdürüldü.

Kuruluşların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesine alınmasıyla, korunmaya muhtaç çocukların sadece bakım değil, mutlu, kendi ayakları üzerinde durabilen bireyler olarak yetişmesi için eğitim öğretim süreçlerinden sosyal faaliyetlere kadar Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce birçok alanda dönüşüm çalışmaları başlatıldı.

AK Parti iktidarları döneminde başlayan ve son yıllarda hız kazanan çalışmalarla, çocuklar için kurum bakımından ziyade "aile" odaklı sistemler ön plana alındı.

Kuruluş bakımı artık son seçenek

Bu süreçte yetiştirme yurdu ve koğuş tipi yapılar tarihe karışırken, çocukların önce aile yanında, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise çocukevlerinin merkeze alındığı "ev tipi" hizmet modelinden yararlandırılması benimsendi.

Sadece ekonomik sebeplerden ötürü kuruluş bakımına ihtiyaç duyan çocukları Sosyal Ekonomik Destek (SED) ile ailesinin yanında tutan Bakanlık, ikinci aşamada ise durumu uygun çocukların kuruluş bakımına hiç girmeden doğrudan koruyucu aile veya evlat edinme sistemine dahil edilmesini önceliyor.

Bu seçeneklerin mümkün olmaması durumunda çocukların bakımı, ev tipi kuruluşlar olan çocukevleri, çocukevleri siteleri ve çocuk destek merkezlerinde yapılıyor.

Uzman sosyal çalışmacılar ve bakıcı annelerin görev yaptığı bu kuruluşlarda, çocukların kendileriyle barışık, mutlu ve başarılı bireyler olarak hayata adım atabilmeleri için eğitim öğretim süreçleri, sanat ve spor aktiviteleriyle harmanlanarak planlanıyor.

Koruyucu ailelik ile 7 binden fazla çocuk aile sevgisine kavuştu

Bakanlığın verilerine göre, çocukevleri, çocukevleri siteleri ve çocuk destek merkezlerinde yaklaşık 14 bin çocuğa bakılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2012'de başlatılan Gönül Elçileri projesiyle hız kazanan koruyucu ailelik sistemi sayesinde ise şu an 7 bin 478 çocuk sıcak bir yuvada, aile ortamında büyüyebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Evlat edinme sisteminden bugüne kadar toplam 17 bin 552 çocuk yararlanırken, ailesi yanında SED ile desteklenen çocukların sayısı da 139 bini aşmış durumda.

Çocuklar istihdam ve eğitim süreçleriyle de destekleniyor

Bakanlık, devlet koruması altındaki çocukların kuruluş veya koruyucu aile yanındaki bakım ve eğitim süreçlerini titizlikle takip ediyor.

Ayrıca kuruluş bakımından ayrılan çocukların da devlet ve özel sektördeki istihdamı destekleniyor. Kurum bakımına yönelik koruma kararları, öğrenimlerine devam eden gençler için 25 yaşına kadar uzatılabiliyor.

Kuruluş bakımından çıkan gençlere sosyal hayatta karşılaşabilecekleri problemlerin çözümü için düzenli rehberlik desteği de veriliyor.

Bakanlığın verilerine göre, bugüne kadar özel sektörde 4 bin 596, devlette de 51 bin 294 gencin istihdamı sağlandı. Ayrıca bugün kura yoluyla devlet korumasındaki 926 gencin kamu kurumlarına yerleştirilmesi bekleniyor.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 10:59 Kaynak: AA

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