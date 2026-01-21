Kösedağ: "Ay yıldızlı bayrağımız tarih boyunca bu topraklar uğruna can veren şehitlerimizin emanetidir" - Son Dakika
Kösedağ: "Ay yıldızlı bayrağımız tarih boyunca bu topraklar uğruna can veren şehitlerimizin emanetidir"

21.01.2026 13:21
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, Türk bayrağına yönelik saldırıya tepki göstererek, "Ay yıldızlı bayrağımız, tarih boyunca bu topraklar uğruna can veren şehitlerimizin emanetidir" dedi.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, Nusaybin sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırıya tepki gösterdi. "Milletimizin bağımsızlığının, birlik ve beraberliğinin en kutsal sembolü olan ay yıldızlı bayrağımız, tarih boyunca bu topraklar uğruna can veren şehitlerimizin emanetidir" diyen Kösedağ, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kutsal emanete yönelik gerçekleştirilen her türlü saldırı, yalnızca bir sembole değil, milletimizin ortak değerlerine, tarihine ve onuruna yapılmış açık bir provokasyondur. Son günlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin ay yıldızlı bayrağına yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor, bu eylemi gerçekleştirenleri ve buna zemin hazırlayan anlayışı şiddetle lanetliyoruz. Bayrağımıza uzanan her el, karşısında milletimizin sarsılmaz iradesini bulacaktır. Basın mensupları olarak bizler, demokrasinin, milli değerlerin ve toplumsal barışın savunucusuyuz. Hiçbir düşünce, hiçbir gerekçe ortak değerlerimizi hedef almayı, kutsallarımıza saldırmayı meşru kılamaz. Bu tür eylemler, toplumu ayrıştırmayı amaçlayan karanlık girişimlerdir ve asla amacına ulaşamayacaktır. Yetkili kurumları bu menfur saldırının faillerinin en kısa sürede tespit edilerek, hukuk önünde gereken cezayı almaları konusunda göreve davet ediyoruz. Aynı zamanda toplumun tüm kesimlerini sağduyu, birlik ve milli değerlere sahip çıkma konusunda daha duyarlı olmaya çağırıyoruz. Unutulmamalıdır ki ay yıldızlı bayrağımız göklerde dalgalandıkça bu milletin iradesi de dimdik ayakta kalacaktır." - KAYSERİ

Güvenlik, Yerel, Son Dakika

