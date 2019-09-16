Kosova'da hafızların merkezi Büyük Yakova Medresesi

Kosova'nın tarihi şehri Yakova'daki Büyük Medrese, günümüzde hafızlık enstitüsü olarak hizmet vermeye devam ediyor.

Arnavutluk'un İşkodra bölgesinden müderris Veysel Efendi tarafından 18. yüzyılda inşa edilen medrese, yaklaşık üç asır ilim merkezi olarak hizmet verirken, 1912'de ise Karadağ ordusu tarafından at ahırına dönüştürüldü.

Birkaç yıl sonra tekrar hizmete açılan medrese, "hijyen eksikliği" gerekçe gösterilerek 1948'de dönemin komünist rejimi tarafından tekrar kapatıldı.

Medrese, Kosova'da 1998-1999'da yaşanan savaşta, dış duvarı ve üzerinde ay-yıldız işlemesi bulunan eski temellerden kalma bir parçanın dışında Sırp paramiliter güçler tarafından tamamen yakıldı.

Savaşın ardından medrese, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı himayesinde ve Kosova İslam Birliği iş birliğinde Kosova merkezli İstanbul Uluslararası Kültür ve Yardım Derneği tarafından, 2005'te eski haline sadık kalınarak tekrar inşa edildi.

Söz konusu hafızlık merkezi 2005'ten günümüze kadar 50 hafız yetiştirmeyi başardı.

"Büyük Medrese" Hafızlık Enstitüsü adı altında hizmet veren medresesin, bu bölgedeki ilk okul olduğu belirtilirken, burada Kur'an eğitiminin dışında başta Arnavutça olmak üzere diğer bilimsel derslerin de verildiği ifade ediliyor.

Günümüzde Kosova, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ile Sırbistan'ın Medveca, Preşova ve Buyanovaç bölgesinden olmak üzere bünyesinde 30 hafız bulunduran Yakova Medresesi, iki sınıf, yedi odalı yurt, bir misafir odası, yemekhane, mescit, eğitimcilerin kaldığı oda, müdür odası ve eğlence alanından oluşuyor.

"Büyük Medrese" Hafızlık Enstitüsü Müdürü Gençer Dervari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enstitüde beş ila sekizinci sınıflar arası çocukların ücretsiz kaldığını ifade ederek, öğrencilerinin gününün sabah namazı ve ardından okul ile başladığını belirtti.

Hem okul hem de hafızlık sürecini beraber yürütmeye çalıştıklarını kaydeden Dervari, "Okula gitmelerine ve okuldaki derslerini çalışmalarına asla engel olmuyoruz. 14.30'dan saat 18.00'a kadar 'Kur'an'ı öğrenelim' adlı programımız var. Akşam saatleri ise hem Kuran hem de okul olmak üzere yarın için bir hazırlık niteliği taşıyor. Saat 22.00'da ise uyuyorlar." diye konuştu.

Dervari, programları tamamlayan öğrencilerin önce Alaudin İmam Hatip'e ardından üniversiteye devam etmelerini istediklerini dile getirerek, "Bazıları Türkiye'ye, bazıları ise Arap ülkelerine gidip ilahiyatçı olmak istiyor." dedi.

Tarih öğretmeni Muhamet İljazi, medreseden, Haci Zeka, Haci Zeke Berdyna ve Ymer Prizreni gibi Kosova için önemli isimlerin çıktığını vurguladı.

İljazi, birçok akrabasının medresede eğitim gördüğünü belirterek, "Burada ailemden 15 hafız ve 7 müderris bulunuyordu." dedi.

Burada eğitim gören öğrencilerden Prizrenli Suel Zejnullahu, buraya üç yıl önce geldiğini ve yakında hafız olacağını vurguladı.

Kur'an'ı öğrenmek için büyük bir irade ve isteğe sahip olduğunu aktaran Zejnullahu, "Bu yolculuk o kadar da kolay değil. Çünkü büyük bir iradeye sahip olmamız lazım. İnşallah önümüzdeki yıl hafız olmayı hedefliyorum." şeklinde konuştu.

Medresede 3 yıl hafızlık eğitimine devam eden öğrenciler hafız olabiliyor.

Kosova İslam Birliği bünyesinde hizmet veren enstitüde kalan öğrencilerin eğitim masrafları, İstanbul Uluslararası Kültür ve Yardım Derneği tarafından karşılanıyor.