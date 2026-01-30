Kosova, Gazze'ye İstikrar Gücü Göndermeye Hazır - Son Dakika
Kosova, Gazze'ye İstikrar Gücü Göndermeye Hazır

30.01.2026 18:14
Başbakan Albin Kurti, Gazze'ye Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılmaya hazır olduklarını açıkladı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Gazze'ye konuşlandırılacak "Uluslararası İstikrar Gücü"ne katılmaya hazır olduklarını bildirdi.

Başbakan Kurti, ABD Başkanı Donald Trump'ın kurulduğunu ilan ettiği, Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu" ile Gazze'ye konuşlandırılacak "Uluslararası İstikrar Gücü"ne ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kurti, Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılmaya hazır olduklarını ifade ettiklerini belirterek, bu gücün siyasi karar alma mekanizmalarında da yer alma konusunda istekli olduklarını vurguladı.

Kosova Güvenlik Gücünün (FSK), arama-kurtarma ve mayın temizleme alanlarındaki çalışmalarıyla tanındığını ancak sadece bu alanlarla sınırlı olmadığını dile getiren Kurti, "Dünyada barışa ihtiyaç duyulan her yerde katkı sunmak istiyoruz. Çünkü ülkemizde uluslararası güçler sayesinde barıştan faydalanan taraf olduk. Bu nedenle şimdi kendi güçlerimiz ve kapasitemizle dünyanın farklı yerlerinde barışa katkı sağlamak istiyoruz." diye konuştu.

Kurti, Gazze'ye hükümet olarak yarım milyon avro değerinde yardım gönderdiklerini ve bu sürecin gelecekte de devam edeceğini söyledi.

Uluslararası İstikrar Gücü, ABD'nin barış planı çerçevesinde güvenliği sağlamak üzere Gazze Şeridi'ne konuşlandırılacak.

Gazze'ye konuşlanacak uluslararası gücün komutanlığını ise ABD'li Tümgeneral Jasper Jeffers üstlenecek.

İsviçre'nin Davos kasabasında 22 Ocak'ta "Gazze için Barış Kurulu Şartı" imza töreni düzenlenmişti. Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani de törende söz konusu şartı imzalamıştı.

Kaynak: AA

Savunma, Güncel, Kosova, Gazze, Son Dakika

