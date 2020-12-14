Kovid-19 aşısıyla ilgili gelişmeler turizmcileri umutlandırdı - Son Dakika

Kovid-19 aşısıyla ilgili gelişmeler turizmcileri umutlandırdı

14.12.2020 10:59
Kovid-19 aşısıyla ilgili gelişmeler turizmcileri umutlandırdı, System.String[]

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı çalışmalarıyla ilgili gelişmeler, turizmcileri gelecek sezon için umutlandırdı.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı çalışmalarıyla ilgili gelişmeler, turizmcileri gelecek sezon için umutlandırdı.

Geçen yıl parlak bir sezon geçiren ve yeni rekor beklentileriyle 2020'ye giren turizm sektörü, salgın nedeniyle istediği düzeyde bir sezon geçiremedi.

Türkiye'de devlet ve özel sektörün iş birliğiyle hayata geçirilen uygulamalar ise salgının etkilerini bir nebze de olsa ortadan kaldırdı. Geçen sezon ülke genelinde yaklaşık 15 milyon, "turizmin başkenti" Antalya'da ise 3,5 milyon turist ağırlandı.

Salgının önüne geçilmesi amacıyla farklı ülkeler ve firmalarca yapılan aşı geliştirme çalışmalarıyla ilgili haberler ise 2021 turizm sezonu için beklentileri arttırdı.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine, sektörün 2020'de zor bir dönem geçirdiğini söyledi.

Böyle bir dönemde gelen turist sayısından çok açık kalan otel sayısına önem verdiklerini vurgulayan Atmaca, "Rakip ülkelerde oteller kapanırken, biz turizm yaptık. Devlet ve özel sektör olarak el ele verdik, otellerimizi açtık, misafir ağırlamaya devam ettik. Böyle bir dönemde turizm yapabiliyor olmak çok büyük güç kaynağı. Kendimizle ne kadar gurur duysak azdır." dedi.

Atmaca, Güvenli Turizm Sertifikası uygulamasının hayata geçirilmesi, sektörün kısa sürede yeni koşullara adapte olması ve yurt içiyle dışına "güvenli-sağlıklı" tatil imajının hızlı bir şekilde verilmesi gibi çalışmaların önemli olduğunu dile getirdi.

Turizmde hareketliliği sağlayan başta yerli turist olmak üzere tüm tatilcilere teşekkür eden Atmaca, hiçbir tesiste çok büyük bir vaka olayı yaşanmadığını, alınan tedbirlerle turistlerin mutlu bir şekilde ayrıldığını belirtti.

Sektörün 2021 için umutlu olduğunu ifade eden Atmaca, "Özellikle aşıyla ilgili gelişmeler, gelecek sezon için umutlarımızı yeşertiyor. Aşı konusundaki her olumlu haber, sektöre olumlu yönde yansıyor. Aşının, dibe vuran turizmi hızlı şekilde ayağa kaldıracağına inanıyoruz." diye konuştu.

"Turizm treninin hızı aşıya endeksli"

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz da aşı gelişmelerinin turizm sektörünce yakından takip edildiğini söyledi.

Aşının bulunmasının sektöre moral verdiğini dile getiren Yavuz, "Herkesin kısa sürede aşı olması mümkün değil ama tatile gidecekler aşı konusunda istekli olacaklardır. Ayrıca birçok ülke turistlere aşı kartıyla giriş izni verecek. Turizm treninin hızlanması ya da yavaşlaması tamamen aşıyla ilgili gelişmelere endeksli." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek yılın 2020'den daha iyi olacağı yönünde görüşün hakim olduğunu aktaran Yavuz, 2019 ile 2020'nin karışımı bir sezon beklediklerini kaydetti.

Yavuz, 2021'de sağlık konusunda güvenli, inandırıcı ve kapasiteli ülkelerin tercihte öne çıkacağını vurguladı.

"İnsanlar seyahat etmeyi özledi"

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin de aşı çalışmalarının olumlu etkilerini görmeye başladıklarını bildirdi.

Gelecek sezon için rezervasyon yaptıracak tatilcilerin de aşı çalışmalarını yakından takip ettiğini anlatan Perçin, "Aşının bulunması ve giderek kullanımının yaygınlaşması rezervasyonları da olumlu yönde etkileyecek. Aşı, sektörümüz için son derece önemli bir konu." ifadelerini kullandı.

İnsanların uzun süredir tatile çıkamadığını ve seyahat etmeyi özlediğine dikkati çeken Perçin, salgın nedeniyle yaşadıkları olumsuz havayı atmak isteyenlerin de seyahate çıkmak isteyebileceğini söyledi.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kovid-19 aşısıyla ilgili gelişmeler turizmcileri umutlandırdı - Son Dakika Ekonomi


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