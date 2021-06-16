Birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 1 milyon 447 bin artarak rekor kırdı - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı'nın "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 16 Haziran saat 20.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 23 milyon 57 bin 388, ikinci doz 14 milyon 21 bin 209 oldu. Böylece toplam doz miktarı 37 milyon 78 bin 597'ye ulaştı.

YİNE REKOR KIRDI

Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 1 milyon 447 bin 846 artarak yine rekor kırdı.

İLLERE GÖRE AŞILAMADA SON DURUM

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 4 milyon 200 bin 828, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 228 bin 554 olmak üzere toplamda 6 milyon 489 bin 352, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 962 bin 324, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 175 bin 955 olmak üzere toplamda 3 milyon 138 bin 279, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 559 bin 898, ikinci doz aşı sayısı 959 bin 561 olmak üzere toplamda 2 milyon 519 bin 459 doz olarak kayıtlara geçti.