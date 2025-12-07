Köyceğiz Hentbol Takımları Başarı Elde Etti

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden Okul Sporları Hentbol müsabakalarına katılan takımlar önemli dereceler elde etti.

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Faaliyet Programı kapsamında düzenlenen Genç Kızlar, Genç Erkekler ve Küçük Kızlar, Küçük Erkekler Hentbol İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Spor Salonunda düzenlenen Okul Sporları Hentbol İl Birinciliği müsabakaları büyük çekişme içerisinde geçti. İl genelindeki okulların katıldığı müsabakalarda sporcular hem takım oyunlarındaki uyumu hem de bireysel yetenekleriyle izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Turnuva boyunca öğrencilerin sergilediği mücadele azmi ve disiplinli oyun yapısı, tribünlerdeki aileler ve öğretmenler tarafından büyük takdir topladı.

Okul Sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen Küçük Erkekler, Küçük Kızlar ve Genç Kızlar, Genç Erkekler Hentbol İl Birinciliği, iki gün boyunca süren çekişmeli karşılaşmaların ardından sona erdi. Köyceğizli hentbol takımları müsabakaların sonunda, Küçük Erkeklerde Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu 1., Genç Erkeklerde Köyceğiz Anadolu Lisesi 2., Genç Kızlarda Köyceğiz Fen Lisesi 3. olarak önemli dereceler elde ettiler. Müsabakalar sonunda derece elde eden takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle takdim edildi. - MUĞLA