Köyün kadın davulcusu bayramı müjdeledi - Son Dakika

Köyün kadın davulcusu bayramı müjdeledi

Zuhal Erol:

"Kadınların üstün olduğunu kanıtlamak istiyordum"

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ayvalı köyünün tek davulcusu olan Zuhal Erol bayramı müjdeledi. Eline tokmağını ve davulunu alan Erol, "Benim amacım erkeklerin yaptığı bütün işlerde kadınların üstün olduğunu kanıtlamak" dedi.

Lüleburgaz ilçesine bağlı Ayvalı köyü sakinleri, sokağa çıkma kısıtlaması içinde geçen Ramazan Bayramı'nı köyün tek davulcusu olan Zuhal Erol'un tokmak sesleriyle kutladı. Eline tokmağını alıp boynuna da davulu asan 50 yaşındaki Zuhal Erol, köyün sokaklarında gezerek vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Erol, "Kadınlara öncelik verilmesini isterim. Devletimden Allah razı olsun. Benim amacım erkeklerin yaptığı bütün işlerde kadınların üstün olduğunu kanıtlamaktı. Ben bunu kanıtlamak için mücadele ettim" dedi.

Erol, davulu hayatında ilk defa çaldığını ancak Trakyalı olduğu için hemen alıştığını söyledi. Erol, "Ayvalı köyünde bir kadın olarak mücadele ettim. Davulu ilk defa çaldım. Trakyalıyım ben. Arkamızda durulursa her şeyi yapabileceğimize inanıyorum. Bizim amacımız köyümüze, vatanımıza, milletimize hizmet etmek" diye konuştu.