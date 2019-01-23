Son Dakika Haberleri: Koyun-keçi Vebası Rastlanan Belde Karantinaya Alındı

Koyun-keçi Vebası Rastlanan Belde Karantinaya Alındı

43 dakika önce

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesi, 2 koyunda tespit edilen koyun-keçi vebası nedeniyle 3 haftalığına karantinaya alındı.

Koyun-keçi Vebası Rastlanan Belde Karantinaya Alındı, System.String[]
ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesi, 2 koyunda tespit edilen koyun-keçi vebası nedeniyle 3 haftalığına karantinaya alındı.

Geçim kaynağı hayvancılık olan Gümeli beldesinde, E.C.'ye ait 2 koyunda başlayan hastalık, veteriner hekimlerin müdahalesine rağmen düzelmeyince Alaplı İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Alınan örnek ve tahliller Ankara'ya gönderildi. Gelen sonuçlarda 2 koyunda koyu-keçi vebası hastalığı tespit edildi. Veteriner hekimler, koyunlara gerekli tedavi ve aşılamayı yaptı. Belde, diğer küçükbaşların da bulaşıcı olan hastalığın olup olmadığını kontrol etmek için 3 haftalığına karantinaya alındı.

Alaplı İlçe Tarım Müdürü Rafet Yılmaz, konuyla ilgili olarak kaymakamlık nezdinde komisyon kararının alındığını ve gerekli tüm işlemlerin yapıldığı söyledi.

- Zonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:20 Kaynak: DHA

Gümeli, Alaplı, Zonguldak, Güncel
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