Koyun-keçi Vebası Rastlanan Belde Karantinaya Alındı
43 dakika önce
ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesi, 2 koyunda tespit edilen koyun-keçi vebası nedeniyle 3 haftalığına karantinaya alındı.
ZONGULDAK'ın Alaplı
ilçesine bağlı Gümeli
beldesi, 2 koyunda tespit edilen koyun-keçi vebası nedeniyle 3 haftalığına karantinaya alındı.
Geçim kaynağı hayvancılık olan Gümeli beldesinde, E.C.'ye ait 2 koyunda başlayan hastalık, veteriner hekimlerin müdahalesine rağmen düzelmeyince Alaplı İlçe Tarım Müdürlüğü
ekiplerine haber verildi. Alınan örnek ve tahliller Ankara
'ya gönderildi. Gelen sonuçlarda 2 koyunda koyu-keçi vebası hastalığı tespit edildi. Veteriner hekimler, koyunlara gerekli tedavi ve aşılamayı yaptı. Belde, diğer küçükbaşların da bulaşıcı olan hastalığın olup olmadığını kontrol etmek için 3 haftalığına karantinaya alındı.
Alaplı İlçe Tarım Müdürü Rafet Yılmaz
, konuyla ilgili olarak kaymakamlık nezdinde komisyon kararının alındığını ve gerekli tüm işlemlerin yapıldığı söyledi.
- Zonguldak
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:20 Kaynak: DHA
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