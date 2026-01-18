Kozan'da Ağaçlık Alanda Yangın

Adana'nın Kozan ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Eskimantaş Mahallesi'nde yol kenarındaki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
