Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde hafif ticari aracın hastane girişindeki güvenlik kulübesine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
D-010 kara yolunda seyreden S.A. (43) yönetimindeki 67 AFU 255 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Esenköy Mahallesi Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Hastanesi girişinde bulunan güvenlik kulübesine çarptı.
Kazada, sürücü S.A. ile araçta yolcu olarak bulunan oğlu T.B.A. (15) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araç içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kozlu'da kaza: 2 yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?