Kral Selman ve Salih, bölgedeki gerilimin düşürülmesini istiyor - Son Dakika

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, bölgede yükselen tansiyonun düşürülmesi gerektiğini vurguladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman, Irak Cumhurbaşkanı Salih'i telefonla arayarak İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta öldürülmesinin ardından bölgede yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Kral Selman, ülkesinin Irak'ın güvenlik ve istikrarının korunmasını, ortamın yatıştırılmasını ve bölgede bir kriz çıkmasına engel olunmasını istediğini belirtti.

Salih ise Suudi Arabistan'ın, Irak'ın güvenlik ve istikrarının korunması konusunda gösterdiği ilgiye teşekkür etti.

Süleymani'nin öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklı ile 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.