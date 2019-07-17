KRİPTOPARA – Bitcoin 9 bin 500 doların altına indi

Fransa Maliye
Bakanı Bruno Le Maire
'in, Facebook
'un kripto para birimi projesi Libra'nın "güçlü kurallar" olmadan kabul edilmeyeceği yolundaki açıklamalarının ardından, Bitcoin son 24 saatte yüzde 9.87 düşüşle 9 bin 500 doların altına geriledi.
Libra'nın ABD Senatosu Bankacılık Komitesi'nde "çılgın ve hayali bir proje" olarak tanımlanmasının ardından Le Maire, geleneksel para birimleriyle "aynı fırsatları sunan fakat aynı kurallara uymayan" yeni bir para biriminin kabul edilemeyeceğini söyledi.
Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Fransa'da toplanan Almanya
, ABD, Birleşik Krallık
, Fransa, İtalya
, Japonya
ve Kanada
(G7) maliye bakanları toplantısı öncesi CNBC'ye yaptığı açıklamada Le Maire, şunları söyledi:
"Bunun öncelikle bir bağımsızlık meselesi olduğunu düşünüyorum. ABD, Fransa, Almanya, İtalya gibi bağımsız ülkelerin dolar ve euro gibi kendi bağımsız para birimleri var ve bu para birimleri oldukça sıkı ve güçlü kurallara bağlı. Aynı güce sahip fakat aynı kurallara, aynı sorumluluklara ve aynı zorunluluklara uymayan yeni bir para birimini kabul edemeyiz.
"Bunun yanında ayrıca kara para aklama ve terör finansmanına yönelik endişeler de var. Aynı zorunluluklara uymayan yeni bir para birimini nasıl kabul edebiliriz ki?"
Le Maire açıklamalarının ardından piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 9.87 düşüşle 9 bin 495 dolara geriledi ve 169 milyar 232 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 65.9'unu oluşturdu.
Toplam 2,332 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte yüzde 12.77, yüzde 3.72, yüzde 3.20, yüzde 2.80, yüzde 2.53 ve yüzde 0.50 ile sırasıyla yalnızca Japan Content Token, NEXT, Lisk, Clipper Coin, THETA ve Dai yükseldi. En büyük 100'deki düşüşe yüzde 25.18 ile 35'inci sıradaki Egretia öncülük etti.
En yüksek hacimli 10 kripto para biriminden de son 24 saatte yüzde 11.23 ile en çok EOS düşerken, söz konusu düşüş eğilimine paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte 24 milyar dolara denk gelen yüzde 9.3 düşüşle 256 milyar 748 milyon dolara geriledi.
Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 87 milyar 566 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;
Bitcoin yüzde 9.87 Ethereum
yüzde 7.87
Ripple yüzde 2.54
Litecoin yüzde 4.58
Bitcoin Cash yüzde 4.76
Tether yüzde 0.57
EOS yüzde 11.23
Binance Coin yüzde 4.85
Bitcoin SV yüzde 5.75
Stellar yüzde 7.52 düştü. (Grafik)