KTO Karatay Üniversitesinde "Uzaktan Eğitim Yakın Deneyim" - Son Dakika
Son Dakika Güncel KTO Karatay Üniversitesinde 'Uzaktan Eğitim Yakın Deneyim' - Son Dakika

KTO Karatay Üniversitesinde "Uzaktan Eğitim Yakın Deneyim"

7 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen alanlardan biri olan eğitim alanında, uzaktan eğitim çalışmalarıyla eksiklikler giderilmeye çalışılıyor.

KTO Karatay Üniversitesinde

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen alanlardan biri olan eğitim alanında, uzaktan eğitim çalışmalarıyla eksiklikler giderilmeye çalışılıyor.

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, üniversitenin, uzaktan eğitimde Türkiye'nin en başarılı üniversiteleri arasında yer aldığı ve "Uzaktan Eğitim Yakın Deneyim" mottosuyla çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 nedeniyle uygulanan tedbirler kapsamında üniversitenin, 23 Mart tarihinde uzaktan eğitim derslerine başlandığı anımsatılarak, şu bilgilere yer verildi:

"KTO Karatay Üniversitesinde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrenciler, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) platformu üzerinden sağlanan derslere ilk haftadan itibaren yoğun ilgi gösterdi. Uzaktan eğitimde Türkiye'deki en güçlü altyapılardan birine sahip olan ve bazı dersleri uzun zamandır uzaktan eğitim sistemiyle öğrencilere sunan üniversite, uzaktan eğitim kapsam ve kapasitesini bu süreçte daha da genişletti. Bugün, bahar dönemi akademik takviminde yer alan bin 601 dersin bin 345'i, yani derslerin yaklaşık yüzde 84'ü senkron (canlı) olarak yürütülmektedir. Ayrıca derslerin yüzde 100'ü kayıttan tekrar (asenkron) izlenebilmektedir."

KTO Karataylılar 15 milyon dakika uzaktan eğitim aldı


KTO Karatay Üniversitesi uzaktan eğitim sistemini, günde ortalama 5 binden fazla öğrencinin kullandığı ve 80'den fazla sanal sınıfta da 2 binden fazla öğrencinin canlı derslere katıldığı bildirildi.

Üniversitenin, bu süreçte öğrencilerden gelecek taleplerin ve sorunların değerlendirilerek destek masaları oluşturduğunun, UZEM kadrosuyla gelen taleplerin titizlikle incelendiğinin altı çizilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Bu kısa süreçte, 5 bin 535 sanal sınıf aktivitesi, 983 doküman, 629 ödev ile 162 sınav UZEM sistemi üzerinden gerçekleştirildi. Derslerin online olarak başladığı tarihten itibaren öğrenciler, sistemi 332 bin 121 kez kullanarak, sistemde yaklaşık 15 milyon dakika süre geçirdi. 23 Ekim 2017 tarihinde faaliyetlerine başlayan KTO Karatay Üniversitesi UZEM, bugüne kadar 20 farklı ülkeden 30 binden fazla öğrenci sayısına ulaşarak dijital alanda da bir dünya üniversitesi olduğunu tescillemiştir.


Kovid-19 nedeniyle seminer ve konferansları dijitale taşıyan KTO Karatay Üniversitesi, kendi öğrencileri, üniversite adayları ve tüm vatandaşlar için webinarlar başlattı. Sağlık, psikoloji, ekonomi, kültür ve farklı başlıklarda webinarlar hız kesmeden devam ediyor. KTO Karatay Üniversitesi ve İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) iş birliğinde düzenlenen 'İslam İktisadı ve Finans Webinarları'na Türkiye'nin farklı illerinden araştırmacılar, öğrenciler ve akademisyenler yoğun ilgi gösteriyor."

Dijital mekanda dijital kültür sokağı etkinlikleri


KTO Karatay Üniversitesinin, dijitalleşmeyi her alana yansıtmayı hedeflediği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğrencilerin ve vatandaşların evde kaldığı süreçte daha eğlenceli vakit geçirebilmeleri için 'Dijital Kültür Sokağı' etkinlikleri başlatıldı. Oyuncu Furkan Palalı ve Melis İşiten, tiyatrocu Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, ülkemizde bir dönem Galatasaray forması da giyen futbolcu Cevad Prekazi ile sevilen sanatçı Kıraç, üniversitenin sosyal medya hesaplarında gerçekleştirilen canlı yayınlara konuk oldu. Ayrıca, ramazan ayının manevi ikliminden faydalanmak isteyenler için de yine üniversitenin sosyal medya hesapları üzerinden her cuma, 'Ramazan Sohbetleri' düzenleniyor."

Açıklamada, üniversitenin ilerleyen günlerde farklı etkinlikler ve isimlerle öğrencilerini ve takipçilerini buluşturmaya devam edeceği de paylaşıldı.

Karatay Üniversitesi, Karatay, Yakın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 09:36 Kaynak: AA


Son Dakika

Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı "Şinanari" şarkısıyla şöhreti yakalamıştı! Şimdi görenler tanıyamıyor Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, 20 haftalık hamile Bakanlık'tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı Survivor 2020'de adaya veda eden isim Gizem oldu Oyuncu Gamze Aksu, ablasının doğum günü partisinde eniştesi tarafından darp edildi Slumdog Millionaire'in yıldızı ünlü aktör Irrfan Khan hayatını kaybetti Simge Sağın'dan aşk hayatıyla ilgili çarpıcı itiraf: İlişkilerimin çoğunda aldatıldım Kayıp Hilal Cebeci ortaya çıktı: Bana evlilik teklifinde bulunmayın Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın duygulandıran son açıklaması: Yemin ederim en önemli şey sağlıktır Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı Arkadaşı Nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi Kanal 7 haber spikeri Hülya Yürekli Seloni, koronavirüse yakalandı Türk milleti hakkında söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Kim Kardashian'ın YouTube hesabı hacklendi
Son Dakika: Üniversite öğrencilerine uzaktan eğitim için 6 GB ücretsiz internet verilecek Son Dakika: Üniversite öğrencilerine uzaktan eğitim için 6 GB ücretsiz internet verilecek         
16:24
PSG, 3 yılda sadece 80 maça çıkan Neymar'a 111 milyon euro maaş ödedi PSG, 3 yılda sadece 80 maça çıkan Neymar'a 111 milyon euro maaş ödedi         
16:00
Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı         
15:52
Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma         
15:36
Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Newcastle'ın Prens Selman'a satılmasına karşı çıktı Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Newcastle'ın Prens Selman'a satılmasına karşı çıktı         
15:31
Simge Sağın'dan aşk hayatıyla ilgili çarpıcı itiraf: İlişkilerimin çoğunda aldatıldım Simge Sağın'dan aşk hayatıyla ilgili çarpıcı itiraf: İlişkilerimin çoğunda aldatıldım         
15:25
Avrupa'nın ilk koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenmeye başladı Avrupa'nın ilk koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenmeye başladı         
15:24
ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı         
15:17
Bakanlık'tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı Bakanlık'tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı         
15:17
Diyanet İşleri Başkanı'ndan eşcinsellik çıkışıyla ilgili yeni açıklama: Sorumluluğumuz daha da arttı Diyanet İşleri Başkanı'ndan eşcinsellik çıkışıyla ilgili yeni açıklama: Sorumluluğumuz daha da arttı         
15:14
Silivri'de kangal cinsi köpek açlıktan ölmek üzereyken bulundu Silivri'de kangal cinsi köpek açlıktan ölmek üzereyken bulundu         
15:05
Hasta yavrusunu ağzında taşıyarak acil servise götüren kedi, görenlerin yüreğini ısıttı Hasta yavrusunu ağzında taşıyarak acil servise götüren kedi, görenlerin yüreğini ısıttı         
14:51
Güney Kore'deki bir şantiyede yangın çıktı: 25 işçi hayatını kaybetti, 7 işçi yaralı Güney Kore'deki bir şantiyede yangın çıktı: 25 işçi hayatını kaybetti, 7 işçi yaralı         
14:17
Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı         
14:14
'Şinanari' diyerek şöhreti yakalayan Pınar Dilşeker estetiğin dozunu kaçırdı! Şimdi görenler tanıyamıyor! 'Şinanari' diyerek şöhreti yakalayan Pınar Dilşeker estetiğin dozunu kaçırdı! Şimdi görenler tanıyamıyor!         
14:08
Sosyal mesafeyi hiçe sayıp toplu cenaze namazı kılınan köyde, 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Sosyal mesafeyi hiçe sayıp toplu cenaze namazı kılınan köyde, 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
14:07
Türkiye, yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da araç satışları artan tek ülke oldu Türkiye, yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da araç satışları artan tek ülke oldu         
13:47
Eşini 11 yerinden tornavidayla yaralayan koca: Seni kurşuna dizeceğim Eşini 11 yerinden tornavidayla yaralayan koca: Seni kurşuna dizeceğim         
13:44
Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Bayramda el öperek riskli grubu tehlikeye atabiliriz Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Bayramda el öperek riskli grubu tehlikeye atabiliriz         
13:42
Türkiye'nin Türkiye'nin "Koronafobi Haritası" çıkarıldı: En fazla korkan bölgeler Ege ve Doğu Anadolu         
13:28
Dengesini kaybedip çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi, feci şekilde can verdi Dengesini kaybedip çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi, feci şekilde can verdi         
13:21
Dolaşımdaki paraların bulaşıcılığı artırması kripto paralara ilgiyi artırdı Dolaşımdaki paraların bulaşıcılığı artırması kripto paralara ilgiyi artırdı         
13:18
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti 38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti         
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlat nöbetindeki ailenin yeni doğan çocuğuna 'Hamza' ismini verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlat nöbetindeki ailenin yeni doğan çocuğuna 'Hamza' ismini verdi         
13:10
Koronavirüsü yenip işbaşı yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 6. kez baba oldu Koronavirüsü yenip işbaşı yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 6. kez baba oldu         
13:10
Pazarda sebzeyi elle seçen vatandaş: Havalar ısınınca koronavirüs öldü gibi geliyor Pazarda sebzeyi elle seçen vatandaş: Havalar ısınınca koronavirüs öldü gibi geliyor         
13:08
La Liga'da 5-12 Haziran tarihlerinde liglerin başlaması için çalışmalar yapılıyor La Liga'da 5-12 Haziran tarihlerinde liglerin başlaması için çalışmalar yapılıyor         
13:08
Bakan Pakdemirli, çiftçinin ürünlerine pazar bulabileceği Dijital Tarım Pazarı'nı tanıttı Bakan Pakdemirli, çiftçinin ürünlerine pazar bulabileceği Dijital Tarım Pazarı'nı tanıttı         
13:07
Bakan Albayrak: Fırsatçılara karşı daha sert adımlar atacağız Bakan Albayrak: Fırsatçılara karşı daha sert adımlar atacağız         
13:05
Kaçak tıraşa suçüstü! Üç kişiye toplamda 9 bin lira ceza kesildi Kaçak tıraşa suçüstü! Üç kişiye toplamda 9 bin lira ceza kesildi         
13:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2020 16:36:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KTO Karatay Üniversitesinde "Uzaktan Eğitim Yakın Deneyim" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]