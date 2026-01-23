Kubilayhan Yücel: Gelecek yılın takımını kuruyoruz

Adana Demirspor Teknik Direktörü Kubilayhan Yücel, Bandırmaspor maçının ardından, "Biz sadece şu an gelecek yılın takımını ayakta tutmaya ve onları organize etmeye çalışıyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor, sahasında Bandırmaspor'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Kubilayhan Yücel, "Bugün futbolcularımız gerçekten iyi bir mücadele ortaya koydular. Çok koştular, mücadele ettiler gayet iyiydi. Hepsini tebrik ediyorum. Maçın skoru bu olmamalıydı bana göre. İleride daha iyi olacağız. Biz sadece şu an gelecek yılın takımını ayakta tutmaya ve onları organize etmeye çalışıyoruz. Bandırmaspor'u da kutluyorum" diye konuştu. - ADANA