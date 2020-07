Küçük Efe özel bisikletine kavuştu - Son Dakika

Beylikdüzü'nde yaşayan serebnal palsi hastası 5 yaşındaki Efe Cavuş'un özel yapım bisikletinin geçtiğimiz ay hırsızlar tarafından çalınması vicdanları sızlatmıştı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Efe Cavuş'a bugün yeni yapılan özel bir bisiklet hediye ederek yüzünü güldürdü.



Beylükdüzü'nde 22 Haziran 2019'da yaşanan olayda cerrahi maskeli bir kişi, zile basarak girdiği binadan 5 yaşındaki Serebral Palsi (SP) hastası minik Efe'nin özel yapım bisikletini çalmıştı. Hırsızların bu davranışı vicdanları sızlatmıştı. Konunun sosyal medya hesaplarına yansımasının ardından harekete geçen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Efe Cavuş'u ve ailesini bu zor günlerinde yalnız bırakmadı. Başkan Çalık, özel yapım bisikletin temin edilmesi için talimat verdi. Başkan Çalık, bugün Yaşam Vadisi parkında özel yapım bisikleti küçük Efe'ye teslim etti.



Efe'nin bisikleti sürmesine yardımcı olan Başkan Murat Çalık, Efe'yi annesi ve babası ile birlikte bir süre parkın içindeki golf arabası ile gezdirdi. Yaşanılanlar karşısında mutlu olan küçük Efe'nin mutluluğu gözlerinden okundu.



"Tüm toplumu daha vicdanlı olmaya davet ediyorum"



Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Efe ile birlikte yaşam vadisinde dolaştık ve enerjisini yükselttik. Efe'nin bisikleti kapıdan çalınmıştı. Tüm toplumu daha vicdanlı olmaya davet ediyorum. Evladımız inşallah daha sağlıklı adımlar atacak. Biz tabi ufak bir katkıda bulunduk. Efe'nin eğitim süreci ile ilgili de elimizden geleni yapacağımızı da söyledik. Efe geleceğe daha umutla bakacak. Bu çocuğun mutluluğunu kimse elinden alamaz" şeklinde konuştu.



Efe Çavuş'un annesi Emine Çavuş ise Belediye Başkanı Murat Çalık'a teşekkür ederek, "Bu çocuklar eğitimle bir yerlere gelebiliyorlar. Eğer biz Efe ile uğraşmazsak ilgilenmezsek Efe böyle kitlenir kalırdı. Ne kadar eğitim ne kadar fizik o kadar iyi. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama her şeyi de özel yapılıyor. Her şeyi yurt dışından geliyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL