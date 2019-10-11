Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'de 20 saat su kesintisi
Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de 20 saat su kesintisi

Küçükçekmece'de 20 saat su kesintisi

33 dakika önce

İSKİ, Küçükçekmece'nin İstasyon ve Atakent mahallelerinde 20 saat su kesintisi olacağını açıkladı.

Küçükçekmece'de 20 saat su kesintisi, System.String[]

İSKİ, Küçükçekmece'nin İstasyon ve Atakent mahallelerinde 20 saat su kesintisi olacağını açıkladı.

İSKİ'den yapılan açıklamada, "İsale hattında gerçekleştirilecek olan deplase ve bağlantı çalışmaları nedeniyle; 15 Ekim'de saat 10.00 ile 16 Ekim çarşamba günü 06.00 saatleri arasında 20 saat süreyle İstasyon ve Atakent Mahallelerinin alt kotları su verilemeyecektir" denildi.


Küçükçekmece, Atakent, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:17 Kaynak: DHA
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