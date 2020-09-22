Küçükçekmece'de engelli araçlarının ücretsiz bakım ve tamir çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Küçükçekmece'de engelli araçlarının ücretsiz bakım ve tamir çalışmaları sürüyor

Engelsiz belediyecilik yaklaşımı ile kenti yenileme çalışmalarına devam eden Küçükçekmece Belediyesi, engelli araçların ücretsiz bakım ve tamir çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Küçükçekmece'de engelli araçlarının ücretsiz bakım ve tamir çalışmaları sürüyor, System.String[]

Engelsiz belediyecilik yaklaşımı ile kenti yenileme çalışmalarına devam eden Küçükçekmece Belediyesi, engelli araçların ücretsiz bakım ve tamir çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Küçükçekmece Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki engelli araç tamir ve bakım atölyesi ile engelli vatandaşlara ücretsiz hizmet vererek, yaşamlarını kolaylaştırıyor. Akülü ve tekerlekli sandalyelere akü değişimi, tekerlek, fren, gövde bakımı, yağ kontrolü, mekanik ve elektronik arıza hizmetleri sunan Küçükçekmece Belediyesi son 1 yılda 200 engelli aracının bakım, tamirat ve tadilatını gerçekleştirdi.

Yol yardım ekipleri kimseyi yolda bırakmıyor

Engelli vatandaşların manuel ve akülü araçlarının tamir, bakım, yedek parça ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılayan Küçükçekmece Belediyesi, yolda kalan ve çağrı merkezine ulaşan vatandaşların taleplerine anında cevap veriyor. Engellilere uygun özel asansörlü araçlarla yolda kalan vatandaşlara ulaşan ekipler, araçları atölyeye getirerek, vatandaşları da evlerine bırakıyor.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara araç tahsis ediliyor

Haftada ortalama 5-6 aracın tamir ve bakımını gerçekleştiren Küçükçekmece Belediyesi, son 1 yılda talepleri doğrultusunda ihtiyaç sahibi olan engelli vatandaşlara da 16 akülü araç, 219 manuel tekerlekli sandalye tahsis etti.

"Her bireyin sosyal hayata dahil olduğu, engelsiz bir ilçe hayalimiz var"

Engelsiz bir Küçükçekmece için çalışmaya devem edeceklerini söyleyen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Gerçek olan tek engel, insanların oluşturduğu engellerdir ve bu engelleri ancak ve ancak birlikte kaldırabiliriz. Birlikte yaşama kültürü ile her bireyin sosyal hayata dahil olup, güvenle sokaklarda, parklarda gezebildiği bir Küçükçekmece hayalim var. Yaptığımız çalışmalarla Küçükçekmece'de yaşama engel yok demeyi amaçlıyoruz. Bu çalışmamızla vatandaşlarımızdan çok güzel, olumlu geri dönüşler alıyoruz. Engelsiz bir Küçükçekmece için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Akünün bitmesi, lastiğinin patlaması, kumanda arızası gibi çeşitli nedenlerle hiç beklenmedik zamanda yolda kalan engelli vatandaşlar Küçükçekmece Belediyesi'ne 444 4 360 nolu telefondan ulaşarak, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nden destek talebinde bulunabilirler. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 10:24 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de engelli araçlarının ücretsiz bakım ve tamir çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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