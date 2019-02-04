Son Dakika Haberleri: Kudaka Yönetim Kurulu Toplantısı Bayburt'ta Yapıldı

Kudaka Yönetim Kurulu Toplantısı Bayburt'ta Yapıldı

1 saat önce

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 107. Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında Bayburt'ta gerçekleştirildi.

Kudaka Yönetim Kurulu Toplantısı Bayburt'ta Yapıldı, System.String[]
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 107. Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında Bayburt'ta gerçekleştirildi.

Bayburt Valiliği'nde gerçekleştirilen toplantıya Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Bayburt İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen ile ajans uzmanları katıldı.

KUDAKA 107. Yönetim Kurulu toplantısına ev sahipliği yapmaktan ve kurulu İlimizde ağırlamaktan memnuniyet ve onur duyduğunu ifade eden Vali Pehlivan toplantının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Vali Pehlivan'ın kısa açılış konuşması sonrası KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, ajansın mevcut çalışmaları ve planlanan faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerini bilgilendirdi.

Ajans genel Sekreterliği tarafından hazırlanan 2018 yılı birim faaliyet raporunun onaylanması yönünde karara varılan toplantıda UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine dahil edilen Dede Korkut'un yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının yanı sıra Bayburt'un Türk dünyasının önemli bir buluşma noktası haline gelerek kültür turizmden yeterli payı alabilmesi amacıyla 2019 yılı içerisinde Azerbaycan, Kazakistan ve diğer Türk dünyası temsilcilerinin katılımı ile Dede Korkut temalı uluslararası organizasyonlar düzenlenmesine karar verildi. Toplantıda Bayburt açısından bir diğer önemli gündem maddesi olarak masaya getirilen Doğal Taş Sektörünün gelişimi ve yeni pazarlara erişiminin sağlanmasına yönelik ise 27-30 Mart 2019 tarihleri arasında İzmir'de düzenlenecek İzmir Doğal Taş Fuarı'na katılım sağlanması kararlaştırıldı.

KUDAKA 107. Yönetim Kurulu Toplantısı'nda bölge illerinin turizm potansiyeline önemli katkılar sağlayacak konular da görüşüldü. Buna göre bölgedeki turizm potansiyelinin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımı için Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile Rusya'da faaliyet gösteren tur operatörleri, seyahat acenteleri, işadamları ve basın mensuplarına yönelik bir dizi turizm tanıtım organizasyonu düzenlenmesi kararına varıldı.

Toplantı da ele alınan bir diğer gündem maddesi olarak Erzincan'da "Doğa Sporları ve Turizmi Çalıştayı" düzenlenmesine karar verildi.

Toplantı katılımcıların ilgili konularda görüş ve önerilerini dile getirmelerinin ardından sona erdi. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:39 Kaynak: İHA

Bayburt, Güncel
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