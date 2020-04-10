Kültür sanat sanal ortamda - Son Dakika
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Kültür sanat sanal ortamda

6 saat önce

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sanatseverler için Bakanlığın "https://www.youtube.com/user/KulturTurizmBak" adresindeki Youtube kanalına bu hafta, İstanbul Devlet Opera ve Balesi, orkestra ve balesinin sahneye koyduğu bale temsilleri Giuseppe Verdi'nin Üç Silahşör'ü ve Gaetano...

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sanatseverler için Bakanlığın "https://www.youtube.com/user/KulturTurizmBak" adresindeki Youtube kanalına bu hafta, İstanbul Devlet Opera ve Balesi, orkestra ve balesinin sahneye koyduğu bale temsilleri Giuseppe Verdi'nin Üç Silahşör'ü ve Gaetano Donizetti'nin Don Pasquale'si ile İstanbul Devlet Opera ve Balesi, orkestra ve korosunun seslendirdiği Giuseppe Verdi'nin bestesi Giovanna D'arco [Jan Dark] konseri eklendi.


Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı koro, orkestra ve topluluklarına ait, başta çocuklar olmak üzere her yaşa ve zevke hitap edecek birbirinden keyifli, eğlenceli, ilgi çeken temsil ve etkinliklerin olduğu içerikler, Bakanlığın Youtube kanalında "Sanat Heyecanı Evimizde" mesajıyla sanatseverlerin ilgisine sunulmaya devam ediliyor.


Youtube kanalında, Devlet Tiyatroları'nın özellikle küçük sanatsever dostların keyifle izleyeceği, sahnelendiği zamanlarda büyük ilgi gören, Çizmeli Kedi, Uğur Böceği Benekli, Eşek Kulaklı Kral Midas, Sihirli Kitap, Mikrobik ile Gribik, Sinco Akıllı Sincap, Papağan Kaçtı, Dünyanın Eski Zamanlarında, Turta Girmemiş Orman ve Tembel Memiş oyunlar yer alıyor.


Van, Ankara, Bursa ve İstanbul Devlet Tiyatroları sanatçılarınca Necip Fazıl'dan Tarık Buğra'ya usta yazarların önemli eserlerinden sahneye uyarlanan Kahvede Şenlik Var, Reis Bey, Osmancık, Bir Nefes Dede Korkut, Leyla ile Mecnun ve Şair Şiir Şuur Mehmet Akif Ersoy oyunları da Youtube'dan izlenebiliyor.


Devlet Opera ve Balesince sahnelenen, büyük ses getiren Romeo ve Juliet, La Traviata, Carmen, Giselle ve L'elisir d'amore opera ve bale temsilleri, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Mehter Grubu ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası başta olmak üzere orkestra, koro ve toplulukların çeşitli zamanlarda sahneye koydukları konser ve gösterilerin içeriklerine ulaşılabiliyor.


Açıklamada, şunlar kaydedildi: "İçinden geçtiğimiz bu önemli dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak milletimizin yanında olduğumuzu ve yeni projeler geliştirmeye devam ettiğimizi bir kez daha belirtmek isteriz. Tüm sahnelerimizde, sanatçılarımız ve sahne arkasındaki teknik ekibimizle birlikte en kısa zamanda sağlıklı ve sanat dolu günlerde milletimizi ve sanatseverlerimizi ağırlamak dileğiyle. Takipte kalın, sağlıklı kalın."

İstanbul, Youtube, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 06:02 

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