KULUÇKAYA YATAN YAREN LEYLEĞİN YAVRULARININ YUMURTADAN ÇIKMASI BEKLENİYOR - Son Dakika
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KULUÇKAYA YATAN YAREN LEYLEĞİN YAVRULARININ YUMURTADAN ÇIKMASI BEKLENİYOR

08.05.2022 10:36

BURSA'da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz (66) ile dostluğu filme konu olan Yaren leylek, yavruları için kuluçkaya yattı.

BURSA'da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz (66) ile dostluğu filme konu olan Yaren leylek, yavruları için kuluçkaya yattı. Eskikarağaç Leylek Köyü'ne bu yıl 11'inci kez gelen Yaren leylek ile eşinin 4 yumurtası oldu. Göl kenarındaki yuvalarında sırayla kuluçkaya yatan Yaren leylek ile eşinin yavrularının ileriki günlerde yumurtadan çıkması bekleniyor.

Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri ağında temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü'nde yaşanan balıkçı ile leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü. Geçen 10 yılda her göç zamanı geldiği köyde, Adem Yılmaz'ın kayığına konan 'Yaren?, bu yıl 6 Mart'ta köye 11'inci kez geldi. Yaren leyleğin gelişini sevinçle karşılayan köylüler, şimdi de dünyaya gelecek yavruların heyecanını yaşıyor.

'YAREN'İN YAVRULARINI DA ELLERİMLE BESLEYECEĞİM'

Yaren leylek ile eşinin 4 yumurtası olduğunu söyleyen Adem Yılmaz, 'Yaren ile eşi mart ayında geldiler, 1 ay sonra da yumurta yaptılar. Şu anda 1 aydan beri yumurtada. Birkaç gün sonra inşallah yavruları çıkacak. Geçen sene 5'ti ama bu sene 4 tane yumurta yaptı. İnşallah onlardan da yavrular çıkar, sağlıklı büyür. Onları da ben ellerimle besleyeceğim, Yaren'i ve eşini besliyorum' dedi.

Yaren'in köyün en tecrübeli leyleği olduğunu söyleyen Yılmaz, 'Yaren eşinden 15 gün önce geldi. Her yıl beraber gelmiyorlar. Köyümüze ilk önce Yaren gelir, en son da Yaren terk eder. Mart'tan Ağustos'un sonuna kadar kalıyor. Ağustos'un 28-29'unda Yaren en son köyü terk eder. Diğer leylekler Ağustos'un 15'inde gider. Köyün en tecrübeli leyleği. Ben 11 yıldır bakıyorum, benden önce de köye geliyormuş. Köylüler 25 yaş civarında olduğunu söylüyorlar' ifadelerini kullandı.

'NÖBETLEŞEREK KULUÇKAYA YATIYORLAR'

Yaren leyleğin erkek olduğunu söyleyen Adem Yılmaz, leyleğin eşi ile birlikte sırayla kuluçkaya yattıklarını belirterek şöyle konuştu:

'Yaren erkek. Biz cinsiyetini bilmeden ismini Yaren koymuştuk. Sonradan erkek olduğunu öğrendik. Fakat Yaren ismi çok hoşumuza gittiği için ismini değiştirmedik. Önce eşi yumurtaları yapıp yatıyor. 1 hafta açlığa dayanıyor. Sonra eşi Yaren ile yer değiştiriyor. Yaren kuluçkaya yattıktan sonra eşi bana geliyor, onu doyuruyorum. Doyurduktan sonra nöbetleşe olarak bir gün eşi, bir gün Yaren yumurtaların üstüne yatıyor. Şimdi Yaren benim yanımda kalıyor, eşi burada yumurtaların üstünde yatıyor. Yavrular büyüdükten sonra eşi ile Yaren benim evimde kalıyor. Yavruları yuvalarında serbest bırakıyorlar ama ara sıra da kontrol ediyorlar.'

YAREN LEYLEĞİ GÖRMEK İÇİN ANTALYA'DAN GELDİLER

Ünü dünyaya yayılan Adem Amca ve Yaren Leylek hikayesinin gerçekleştiği yer olan Eskikaraağaç, özellikle Yaren leyleği görmek isteyenlerin adresi oldu. Cumartesi ve pazar günü binlerce ziyaretçinin akın ettiği köye eşi ile birlikte Antalya'dan gelen Mine Kelleci, 'Antalya'dan geliyorum. Uzun zamandır Yaren leylek ve Adem amcanın hikayeleri ile haşır neşir oluyoruz. Çok merak ettik, rotamızı buraya çevirdik. Geldik, göreceğiz. Böylelikle Adem bey ile de tanışma fırsatımız oldu. Sırf Yaren leylek için geldik. Adem Bey'in ona yaptıklarını internetten gördük, izledik. Merak üzerine geldik' dedi.

FİLME KONU OLMUŞTU

Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş'in ortaya çıkardığı 'Yaren Leylek ve Adem Amca' hikayesi, 2019 yılında yönetmen Burak Doğansoysal tarafından filme alındı. Film, Prag Film Ödülleri'nde En İyi Belgesel Ödülü'nü kazandı. Öte yandan Karacabey Belediyesi, Yaren leylek ve eşinin bulunduğu yuvanın internet üzerinden 7 gün 24 saat canlı yayın ile seyredilebilmesi için 'www.yarenleylek.com' sitesini devreye aldı. Böylece Yaren leylek, kendisini merak edenlerce de ilgiyle takip edilmeye başlandı.

KULUÇKAYA YATAN YAREN LEYLEĞİN YAVRULARININ YUMURTADAN ÇIKMASI BEKLENİYOR
KULUÇKAYA YATAN YAREN LEYLEĞİN YAVRULARININ YUMURTADAN ÇIKMASI BEKLENİYOR
KULUÇKAYA YATAN YAREN LEYLEĞİN YAVRULARININ YUMURTADAN ÇIKMASI BEKLENİYOR
KULUÇKAYA YATAN YAREN LEYLEĞİN YAVRULARININ YUMURTADAN ÇIKMASI BEKLENİYOR

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Karacabey, Türkiye, Bursa, Yaren, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KULUÇKAYA YATAN YAREN LEYLEĞİN YAVRULARININ YUMURTADAN ÇIKMASI BEKLENİYOR - Son Dakika


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