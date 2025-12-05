Adnan'ı kümese atan yenge ve amca neler yapmış neler! 3 kardeşin dramı yürek dağladı - Son Dakika
Adnan'ı kümese atan yenge ve amca neler yapmış neler! 3 kardeşin dramı yürek dağladı

Adnan\'ı kümese atan yenge ve amca neler yapmış neler! 3 kardeşin dramı yürek dağladı
05.12.2025 15:20
Adnan\'ı kümese atan yenge ve amca neler yapmış neler! 3 kardeşin dramı yürek dağladı
Ankara'da amca ve yengeleri tarafından 7 yıldır kümeste yaşamaya mahkum edilen biri engelli 3 kardeş kurtarıldı. Yenge ve amcaya kardeşlere bakmaları için maaş bağlandığı ancak çiftin çocuklara bakmadığı ortaya çıktı. Ayrıca yengenin, eve misafir geldiğinde çocukları eve aldığı gittiklerinde ise yeniden kümese attığı öğrenildi.

Ankara'da yengeleri ve amcaları tarafından kümeste yaşamaya mahkum edilen engelli Adnan ve kardeşleri, sosyal medya fenomeninin yayınladığı video ile durumun ortaya çıkmasının ardından kümesten kurtarıldı. Suriye uyruklu ailenin 4 çocuğuna kendi evinde baktığı, biri engelli olan 3 yeğenini de güvercinlerin ve tavukların olduğu kümese attığı ortaya çıktı.

Mahalledeki bir vatandaş, olayı fark etmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na, Ankara Valiliği'ne ve sosyal medya fenomenine ihbarda bulundu. Fenomenin dün akşam saatlerinde çocukları kümesten çıkarttığı video, sosyal medyada gündem oldu. Yenge ve amcaya çocuklara bakmaları için maaş bağlandığı ancak çiftin çocuklara bakmadığı iddia edildi.

Adnan'ı kümese atan yenge ve amca neler yapmış neler! 3 kardeşin dramı yürek dağladı

"YUKARIYA ALIYORLAR, SONRA AKŞAMLARI BU KÜMES GİBİ YERE ATIYORLAR"

Sosyal medya fenomenine ve bakanlığa kümeste kalan çocuklar için ihbarda bulunan Volkan Altınışık, engelli Adnan ve iki kardeşinin kümeste kaldığını 28 Kasım'da öğrendiğini belirtti. Ardından Valiliğe ve bakanlığa da haber verdiğini söyleyen Altınışık, aynı zamanda "Ankara Abisi" isimli sosyal medya fenomenine de ihbarda bulunduğunu dile getirdi. Altınışık, "Bu çocuklar burada yatıyor kümes gibi bir yerde. Yengesine maaş bağlamışlar, düzenli olarak her ay maaş veriyorlarmış. Dedim ki 'Bu kadın buna bakmıyor. Bakıyorum diye sizi kandırıyorlar, yukarıya alıyorlar, sonra akşamları bu kümes gibi yere atıyorlar' diye kendilerine söyledim" şeklinde konuştu.

"PARA ALIP BAKACAĞINI SÖYLÜYOR AMA BAKMIYOR"

Çocuklara mahallelinin yardım ettiğini ama kendilerinin durumu yeni öğrendiğini aktaran Altınışık, "Bu konunun devamlı takipçisiydim. Şimdi soğukta yatıyorlar. Vicdanen dayanamıyordum artık. Yapacağım bir şey yoktu. Ankara Abisi'ni aradım. Ankara Abisi de hemen ilgilendi, videoları attım. Hemen geldiler. Onların da hazır kurulu bir evleri vardı, oraya yerleştirdiler. Ondan sonra Sosyal Hizmetler geldi dün. Çocukları oradan da aldılar. Tabii almaları gerekiyordu. Adnan engelli olduğu için bakıma ihtiyacı vardı. Zaten yengesinin dört tane çocuğu var. Dört kardeş de bunlar. 8 tane çocuğa kadın da bakamaz bir nevi ama para alıp bakacağını söylüyor ama bakmıyor" ifadelerini kullandı.

Adnan'ı kümese atan yenge ve amca neler yapmış neler! 3 kardeşin dramı yürek dağladı

"İNŞALLAH SICAK BİR YUVALARI OLUR"

Kümeste sadece Adnan'ın kalmadığını, diğer kardeşlerinin de orada yaşadığını dile getiren Altınışık, "Şimdi bunların annesi yok, babası yok. Babası Suriye'ye kaçmış, annesi burada başkasıyla evlenmiş. Ben ihbarda bulundum. Artık değerlendirdiler, sağ olsun her kurum ilgilendi, geldiler. İnşallah sıcak bir yuvaları olur. Tek dileğimiz bu. Sadece engelli Adnan kalmıyordu. Adnan'ın kardeşi vardı dedi.

"ÇOCUKLARI YEDİ SENEDİR BURADA KALIYORMUŞ"

Altınışık, ailenin Suriye uyruklu olduğunu anlatarak, "Yenge kendi çocuklarına tabii yukarıda bakıyordu, bunlar burada kalıyordu. İşte karınları aç oluyordu. Yemek getiriyordum, bir şeyler getiriyordum. Çocuklar yedi senedir burada kalıyormuş. Ben buraya yeni geldim, bir sene oldu. Arka taraf yıkılıp bu taraf açılınca ben bunları görmeye başladım bu taraftan. Daha önce görsem daha önce müdahale ederdim ben bu olaya" diye konuştu.

"BİZ GELİRKEN ÇOCUKLARI İÇERİ ALIYORDU, BİZ GİDERKEN ÇOCUKLARI ATIYORDU"

Mahalle sakinlerinden Suna Niga ise, "Üç senedir sağdan soldan yardım getiriyorum çocuklara. Ama yenge bakmıyordu. Yenge alıyordu, kendi çocuklarına giydiriyordu, Adnanlara giydirmiyordu. Biz gelirken çocukları içeri alıyordu, giderken atıyordu, yani öyle oluyordu. Yengeyle amcayı yakaladılar sonra neden atıyor diye" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı, İnsan Hakları, Sosyal Medya, Misafir, Suriye, Ankara, Mahkum, Mahkum, Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Adnan'ı kümese atan yenge ve amca neler yapmış neler! 3 kardeşin dramı yürek dağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ümit Demir Ümit Demir :
    Demezlermi konu komsu o cocuklari yillardir bu sekilde görenler nerde..muhtar efendi nerde..kaymakamlik nerde..hepsinde o cocuklarin vebali var 82 1 Yanıtla
    123456789 123456789:
    0 ülkede denetim mekanizması kalmadı ki herkes istediği gibi at koşturuyor memlekette 9 0
    sehmus fatih sehmus fatih:
    gören bilen herkes suçlu! 6 0
  • 032725 032725:
    Senin gibi amcayı si..yim 58 0 Yanıtla
    sehmus fatih sehmus fatih:
    amin!! 2 0
  • muzaffer doğan muzaffer doğan:
    yine içimizi yakan haberler ,birde müslüman ülkesiyiz hiç mi vijdan merhamet Yok!! Allah korkusu yok!! kediden köpeklerlerden utanın bee nasıl yavrulara sahip çıkıyorlar şu fani dünyada , Elbette Yüce Mevlana'nın hesap günü gelecek , şükürler olsunki kim ne yaparsa yapsın toprağa girecek, hiç tanımam etmem bu çocukları yemek boğazımda düğümlendi haber okuyunca, Allah'ım sen biliyorsun sen herşeyi gören duyansın sana havale ediyorum 17 0 Yanıtla
  • Depechs Modes Depechs Modes:
    MUHTAR nerde muhtarr 15 1 Yanıtla
    sehmus fatih sehmus fatih:
    muhtarı s.mek lazım 3 0
  • sehmus fatih sehmus fatih:
    bunu!!! 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Adnan'ı kümese atan yenge ve amca neler yapmış neler! 3 kardeşin dramı yürek dağladı - Son Dakika
