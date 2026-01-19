Kumru\'da Kayak Etkinliği Renkli Anlara Sahne Oldu

ORDU'nun Kumru ilçesinde bir araya gelen 150 kişi, karlı zemin üzerinde zincir oluşturup, poşetlerle kaydı. O anlar, renkli görüntülere sahne oldu.

Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, Fizme Mahallesi'nde dün sanal medya üzerinden haberleşip, bir araya gelen yaklaşık bin kişi, karda eğlenip güzel vakit geçirdi. Bu yıl bölge halkı tarafından 4'üncüsü düzenlenen ve Kumru Belediyesi'nin de destekleriyle yapılan kayak etkinliğine katılan 150 kişi de beyaz örtüyle kaplanan zemin üzerinde zincir oluşturup, poşetlerle kaydı. Etkinliğe Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva da katılarak ön sıralarda yer aldı. O anlar, sanal medyada beğeni topladı. Renkli görüntülere sahne olan kayak etkinliği, katılımcılara çorba ikramının yapılmasıyla sona erdi.