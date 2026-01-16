Kur'an Kursu Açılışında Türkiye Yüzyılı Vurgusu - Son Dakika
Kur'an Kursu Açılışında Türkiye Yüzyılı Vurgusu

16.01.2026 14:59
Bilal Erdoğan, gençlerin eğitimiyle Türkiye'nin 21. yüzyıla damgasını vuracağını belirtti.

İLİM Yayma Cemiyeti Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "İnanıyorum ki dünyaya örnek bir toplum olacağız. İşte onun için de Cumhurbaşkanı, 'Türkiye Yüzyılı' diyor. 21'inci yüzyıla damgasını vuracak bir Türkiye, böyle yetişmiş gençlerin omuzları üzerinde yükselecek" dedi.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde İlim Yayma Cemiyeti Gençlik ve Eğitim Merkezi Ardeşen Şubesi ile Ardeşen Müftülüğü Nusret Bayraktar 4-6 Yaş Kur'an Kursu açıldı. Açılış törenine; Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, eski AK Parti Rize Milletvekili Nusret Bayraktar, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, İlim Yayma Cemiyeti Rize Şube Başkanı Ali İhsan Yazıcı, TÜGVA Rize İl Başkanı Seyit Ahmet Seven ve çok sayıda vatandaş katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

'EN İYİ ÜLKELERLE YARIŞIR HALE GELDİK'

Burada konuşan Bilal Erdoğan, "23 yılda Türkiye'deki derslik sayısını üç katından fazla artıran Cumhurbaşkanımızla; hakikaten bugün Türkiye hem derslik başına düşen öğrenci hem öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla dünyanın en iyi ülkeleriyle yarışır hale geldi. Bu sayede de bu sonuçları alıyoruz. Önümüzdeki 10 yılda, 20 yılda bu daha iyi eğitilmiş neslimizden daha da iyi neticeler alacağız inşallah. Ama ne demiş büyüklerimiz, 'Allah'tan korkmayandan kork' demiş. Onun için bu iyi yetişen yavrularımızın aynı zamanda içinde Allah korkusu olsun istiyoruz. Neden? Daha iyi insan olması için. Bugün eğer biz birilerine kızıyorsak, 'Şunu niye böyle yaptı, bunu niye böyle yaptı, şurada niye haram yedi, bilmem ne' diyorsak eğer o, içinde Allah korkusu olmadığı için onu yapmış demektir. Onun için biz istiyoruz ki bu toplumun içinde Allah korkusu olanların sayısı artsın. Bu millet, bu toprakları hep imanla yoğurmuş, mayalamış. Onun için biz bunu başardığımız zaman inanıyorum ki dünyaya örnek bir toplum olacağız. İşte onun için de Cumhurbaşkanı, 'Türkiye Yüzyılı' diyor. 21'inci yüzyıla damgasını vuracak bir Türkiye, böyle yetişmiş gençlerin omuzları üzerinde yükselecek" dedi.

Bilal Erdoğan'ın konuşmasının ardından Rize İl Müftüsü Naci Çakmakçı tarafından dua edildi. Dua sonrası İlim Yayma Cemiyeti Gençlik ve Eğitim Merkezi Ardeşen Şubesi ile Ardeşen Müftülüğü Nusret Bayraktar 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nun açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından Bilal Erdoğan ve beraberindeki protokol üyeleri, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

HABER-KAMERA: Cevahir TOPALOĞLU/ARDEŞEN (Rize),

Kaynak: DHA

Türkiye Yüzyılı, Yerel Haberler, Bilal Erdoğan, Etkinlik, Türkiye, Güncel, Son Dakika

