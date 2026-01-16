Kuraklık Tarımı Tehdit Ediyor

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, Manisa'da tarımı tehdit eden kuraklık ve yanlış su kullanımına dikkat çekerek, "Gediz Havzası alarm veriyor. Su yönetiminde bütüncül ve bilim temelli adımlar atılmazsa üretim sürdürülemez hale gelir" dedi.

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, Manisa'da tarımsal üretimi doğrudan etkileyen kuraklık ve su yönetimi sorunlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Köse, özellikle Gediz Havzası'ndaki su kaynaklarının her geçen yıl daha da azaldığını belirterek, mevcut tabloya karşı acil ve planlı müdahale çağrısında bulundu.

Manisa'nın Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken Köse, "Üzüm başta olmak üzere zeytin, sebze ve meyve üretimi Manisa ekonomisinin bel kemiğidir. Ancak su kaynaklarının plansız kullanımı, iklim değişikliğinin etkileri ve altyapı yetersizlikleri, tarımı ciddi bir riskle karşı karşıya bırakmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Gediz Havzası alarm veriyor"

Gediz Nehri'ndeki su seviyesinin düşmesi ve kirliliğin artmasının sadece çevresel değil, ekonomik bir tehdit olduğuna vurgu yapan Köse, şunları söyledi:

"Gediz Havzası yıllardır ihmal ediliyor. Hem sanayi hem de tarımsal sulamada kontrolsüz kullanım söz konusu. Bu durum, kısa vadede verim kaybına, uzun vadede ise tarımsal üretimin daralmasına yol açacaktır."

"Vahşi sulamadan vazgeçilmek zorunda"

Fatih Köse, Manisa'da hala yaygın olarak kullanılan vahşi sulama yöntemlerinin su israfını artırdığına dikkat çekerek, modern sulama sistemlerine geçişin zorunlu olduğunu ifade etti. Köse, "Damla ve yağmurlama sulama sistemleri teşvik edilmeli, çiftçi bu dönüşümde yalnız bırakılmamalıdır. Aksi halde suyu değil, geleceğimizi tüketmiş olacağız." dedi.

Çiftçiye destek ve planlı yönetim çağrısı

Su yönetiminin sadece çiftçilerin sorumluluğu olarak görülmemesi gerektiğini belirten Köse, yerel yönetimler, merkezi idare ve ilgili kurumların ortak bir yol haritası oluşturması gerektiğini vurguladı.

"Çiftçi artan maliyetler, kuraklık ve belirsizlikle mücadele ediyor. Su yönetimi konusunda net, şeffaf ve uzun vadeli politikalar hayata geçirilmeden tarımsal sürdürülebilirlik sağlanamaz" diye konuştu.

"Bugün önlem alınmazsa yarın geç kalınır"

Açıklamasının sonunda uyarılarını yineleyen Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, "Manisa'da tarımın geleceği suya bağlıdır. Bugün önlem alınmazsa yarın çok daha ağır bedeller ödenir. Kuraklık doğru yönetilmediğinde kriz haline gelir" değerlendirmesinde bulundu. - MANİSA