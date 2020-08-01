Kurban Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

AK Parti İl Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla, bayramlaşma programı düzenlendi.

AK Parti İl Başkanlığınca, parti binasında düzenlenen bayramlaşma programında AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci ve Hakan Kahtalı partililerle bayramlaştı.

Bayramlaşma programında konuşan Çalık, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ile mücadelede başarılı bir süreç yönettiklerini hatırlatarak, "Bunda en önemli etken 18 yıldır sağlık sisteminde yapmış olduğumuz yatırımlar ve altyapıya vermiş olduğumuz desteklerdir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sağlık Bakanımızın ve diğer bakanlarımızın koordinasyonuyla çok başarılı bir dönem yaşadık. Salgın dönemini, sağlıkla sıhhatle atlatmamız içinde sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına dikkat etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Çalık, kuru kayısıda fiyat istikrarının sağlanması için Toprak Mahsulleri Ofisinin kayısı alımına başlayacağını duyurmasıyla fiyatların yükseldiğini belirterek, kuru kayısı ihracatından elde edilecek gelirde de artış olacağını kaydetti.

Bülent Tüfenkci ise parti olarak demokrasinin ilerlemesi, gelişmesi ve millet iradesinin yönetimlere yansıması noktasında taviz vermediklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye lig atlıyorsa, birileri rakamlarla oynayarak, bir takım olumsuzlukları büyüterek, gündeme taşımaya çalışıyorsa, bizde yaptığımız hizmetleri anlatacağız ve anlatmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Hakan Kahtalı ise pandemi döneminden başarıyla çıkacaklarını dile getirerek, sağlığa yapılan yatırımları anlattı.

İhsan Koca da birlik, beraberlik içinde AK Parti olarak güçlü ve büyük aile olma özelliklerini sürdüreceklerini belirtti.

Bayramlaşma programına Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Partili ilçe belediye başkanları ile partinin ilçe başkanları katıldı.