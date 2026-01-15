Küre'de Taşımalı Eğitime Ara

Kastamonu'nun Küre ilçesinde kar yağışı, buzlanma ve don riski sebebiyle taşımalı eğitime ara verildi.

Küre Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve meteorolojik ikaz düzeyine bağlı olarak devam eden kar yağışının hayatı olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle bugün taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.