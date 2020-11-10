Kurtlar Vadisi'nin "Laz Ziya"sı: İstemi Betil - Son Dakika

Seslendirme sanatçısı, sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu İstemi Betil, vefatının 9. yılında anılıyor.

Betil, Bulgaristan'ın Deliorman bölgesinden göç eden bir ailenin çocuğu olarak 21 Aralık 1943'te İstanbul'da dünyaya geldi.

Çeşitli kaynaklara göre Edirne Lisesini bitiren sanatçı, 1969'da Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümünü bitirdi. Betil, aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosunda görev aldı.

Usta sanatçı, 1970'li yıllardan itibaren sinemada rol aldığı yapımlarla izleyicinin beğenisini kazanırken, "Tanrı Misafiri", "Alın Yazısı", "Fedailer Mangası" ve "Örümcek" filminin de aralarında bulunduğu çok sayıda Yeşilçam filminde oynadı.

"Kral Üşümesi", "Cadı Kazanı", "Haydutlar", "Midas'ın Kör Düğümü", "Onuncu Senfoni", "Orta Direk Düğünü", "Fizikçiler", "Andorra", "Sultan Gelin" adlı tiyatro oyunlarında da rol alan sanatçı, 1995-1996 arasında Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünü üstlendi. Sanatçı, 30 yıllık görevin ardından Ankara Devlet Tiyatrosundan 2001'de emekli oldu.

"Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını" adlı tiyatro oyununda sesiyle dikkati çeken Betil, seslendirme sanatçısı olarak da birçok filmde ünlü karakterleri seslendirdi. "Yüzüklerin Efendisi" serisinde "Gandalf" karakterinin Türkçe seslendirmesini yapan Betil ayrıca Kirk Douglas ve Anthony Quinn gibi ünlü isimlerin sesi oldu.

Tiyatro sanatçısı Asuman Betil ile evlenen sanatçının, kendisi gibi oyunculuğu seçen kızları İrem ve Senem dünyaya geldi.

"Kurtlar Vadisi" dizisinde oynadığı "Laz Ziya" karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu, ömrünün son yıllarında da sinema ve dizilerde yer aldı.

İstemi Betil, 11 Kasım 2011'de Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki evinde 68 yaşında kalp krizinden hayatını kaybetti.

İstanbul Devlet Tiyatrosu Üsküdar Tekel Sahnesi'nde düzenlenen törenin ardından sanatçının cenazesi, Ankara Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi.

Sanatçının yer aldığı filmlerden bazıları şöyle:

"Dolu Dizgin Yıllar", "İpucu Kriminal", "Töre", "Dönüş", "Koçero", "Korkusuzlar", "Mahşer", " Son Osmanlı: Yandım Ali", "Kurtlar Vadisi", "Martılar Açken", "Üvey Baba", "Cumhuriyet", "Dönemeç", "Alın Yazısı", "Ölümle Sevişenler", "Şeytan Tırnağı", "Tanrı Misafiri", "Fedailer Mangası"