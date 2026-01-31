Kuru Gıda Sektörü Toplantısı - Son Dakika
Kuru Gıda Sektörü Toplantısı

31.01.2026 22:29
Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan, Ramazan öncesi gıda erişim sorunlarını ele aldı.

(İSTANBUL)-Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, kuru gıda sektörünün temsilcileriyle toplantı yaptı. Toplantıda, ramazan ayı öncesinde vatandaşların temel gıda ürünlerine zamanında, yeterli ve uygun koşullarda erişiminin sağlanması ve kuru gıda sektörünün mevcut durumu ele alındı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İstanbul'da Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, kuru gıda sektörünün temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Ticaret Bakanlığı'nın resmi sosyal meday hesabından toplantıya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ticaret Bakan Yardımcımız Mahmut Gürcan, İstanbul'da Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, kuru gıda sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıda; Ramazan ayı öncesinde vatandaşlarımızın temel gıda ürünlerine zamanında, yeterli ve uygun koşullarda erişiminin sağlanması öncelikli olmak üzere, kuru gıda sektörünün mevcut durumu, üretim ve tedarik süreçleri ile piyasa işleyişine ilişkin hususlar ele alındı. Ticaret Bakanlığı olarak, sektör temsilcileriyle yakın iş birliği ve istişare içerisinde çalışmalarımıza devam edecek; vatandaşlarımızın temel gıda ürünlerine kesintisiz ve uygun şartlarda erişiminin güvence altına alınması için gerekli tüm adımları atmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

