Kurye Kazasında 7 Yıl 9 Ay Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kurye Kazasında 7 Yıl 9 Ay Ceza

23.01.2026 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Motosikletli kurye Fatih Ferah’ı ağır yaralayan Vedat Kızıl, 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Pendik'te, motosikletli kuryeyi iki araç arasında sıkıştırarak ağır yaralayan sanık Vedat Kızıl "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 8 Şubat Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Pendik Çamçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte 34 EH 6467 plakalı otomobil sürücüsü Vedat Kızıl ile 34 KYG 127 plakalı motosikletli kurye Fatih Ferah arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın alevlenmesiyle birlikte motosikletli kurye, otomobilin sağ aynasını kırarak uzaklaşmak istedi. Duruma öfkelenen Kızıl, otomobiliyle motosikletli kuryeye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosikletli kurye Fatih Ferah, öndeki çekici ile Vedat Kızıl'ın aracının arasında sıkışarak ağır yaralandı. Yakalanan otomobil sürücüsü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanmıştı.

Motosikletli kuryeyi çarparak ağır yaralayan tutuklu sanık Vedat Kızıl hakim karşısına çıktı. İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3. celsesi görülen duruşmaya tutuklu Vedat Kızıl, müşteki Fatih Ferah, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

"Hastalığım sebebiyle ceza ehliyetim ya yoktur ya da azalmıştır"

Son sözü sorulan tutuklu sanık Vedat Kızıl, "Gelen raporda aleyhime olanları kabul etmem. Eski tespitler nazara alınarak rapor verilmiştir. Benim olay anında hastalığım manik evresi aktifti, bu nedenle olayla ceza ehliyetim ya yoktur ya da azalmıştır. Son sözünde ise, mütalaayı kabul etmiyorum. İddia edilen suçu işlemedim. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ederim. Yaşanan olay için çok üzgünüm. Fakat bu olay benim iradem dışında gerçekleşen birçok olayın peşi sıra gelen olay olarak meydana gelmiştir. Üzgünüm" dedi.

"Sadece insanlık yaptım"

Mağdur Fatih Ferah ise, "Ben sadece insanlık yaptım. Karşılığında böyle bir olay oldu. Sanığın cezalandırılmasını isterim" dedi.

Müebbet hapis cezası indirim ile 7 yıl 9 aya düştü

Mahkeme, sanığın eylemini kasten öldürmeye teşebbüs olarak değerlendirerek ilk aşamada müebbet hapis cezası verdi.

Eylemin teşebbüs aşamasında kalması, olayda ilk haksız hareketin kimden kaynaklandığının kesin olarak tespit edilememesi ve sanık lehine uygulanan haksız tahrik ile takdiri indirim hükümleri dikkate alınarak cezada indirime gidildi. Yapılan indirimler sonucunda sanık Vedat Kızıl, " kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Olaylar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kurye Kazasında 7 Yıl 9 Ay Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı
Otel odasında sır ölüm Cansız bedeni bulundu Otel odasında sır ölüm! Cansız bedeni bulundu
Diyarbakır’da 2 çocuk annesi zihinsel engelli kadından haber yok Diyarbakır'da 2 çocuk annesi zihinsel engelli kadından haber yok
Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeliyor Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeliyor
Güllü’nün oğlu adliyeye gitti: Tutuklanmasını bekliyordum ama... Güllü'nün oğlu adliyeye gitti: Tutuklanmasını bekliyordum ama...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız

14:14
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı
14:02
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi İzleyenler Bakan Tekin’i etiketliyor
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor
13:16
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı
13:03
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
12:48
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
12:21
DEM’lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 14:28:30. #7.11#
SON DAKİKA: Kurye Kazasında 7 Yıl 9 Ay Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.