Kuşadası'nda eğitime 2 gün ara verildi - Son Dakika

Kuşadası'nda eğitime 2 gün ara verildi
01.11.2020 16:53
İZMİR'de meydana gelen ve Aydın'ın Kuşadası'ndaki bazı binalarda da hasara neden olan 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, sosyal medya hesabından ilçede eğitime 2 gün ara verildiğini duyurdu.
İZMİR'de meydana gelen ve Aydın'ın Kuşadası'ndaki bazı binalarda da hasara neden olan 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, sosyal medya hesabından ilçede eğitime 2 gün ara verildiğini duyurdu.
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim Cuma günü yaşanan 6,6 şiddetindeki deprem Aydın'ın Kuşadası ilçesinde de birçok evde hasara neden oldu. Deprem ilçede paniğe neden oldu. Yaşanan yüzlerce artçı sarsıntı nedeniyle Kuşadalılar, evlerine girmeye korkarken Aydın Valisi Hüseyin Aksoy Twitter hesabından, "İzmir açıklarında olan deprem sonrasında meydana gelen artçı sarsıntılardan en fazla etkilenen Kuşadası ilçemizde eğitime 2 gün (pazartesi ve salı) ara verilmiştir" paylaşımda bulundu.
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